Многопрофильный логистический оператор и всероссийский таможенный представитель «Оптимальная логистика» разъяснил порядок уплаты обязательного экологического сбора

29 марта 2017 г.

«Оптимальная логистика» провела очередную встречу с участниками ВЭД и клиентами компании, посвященную последним изменениям в логистике и таможенном законодательстве. Более 130 руководителей и сотрудников из различных секторов бизнеса собрались на ежегодный весенний бизнес-завтрак компании. Одной из самых острых тем стало обсуждение уплаты экологического сбора в рамках ФЗ №89 «Об отходах производства и потребления».

В ходе бизнес-завтрака спикеры «Оптимальной логистики» генеральный директор Георгий Властопуло и производственный директор Иван Комаров рассказали о реструктуризации Московской областной таможни, преимуществах и недостатках усиления центров электронного декларирования (ЦЭД), новом Таможенном кодексе ЕАЭС, экологическом сборе, а также поделились достижениями и новостями компании.

Первая часть мероприятия была посвящена вопросу переподчинения Московской областной таможни напрямую ФТС. Георгий Властопуло рассказал о том, что МОТ оформляет 99,3% импортных товаров и является крупнейшей по сборам платежей, а ее доля в центральном таможенном управлении (ЦТУ) составляет 54%, или 464 млрд рублей. Доля импортных платежей МОТ в составе всего ФТС равна 20%, а доля всех платежей - 11%. Такая реструктуризация существенно повлияет на работу участников ВЭД. С одной стороны, это приведет к исчезновению ЦТУ как посредника и принятые решения не смогут быть изменены при пост-проверке ФТС, также часть вопросов будет делегирована сразу на уровень Московской областной таможни. С другой стороны, может усилиться контроль за таможенным оформлением импортных товаров на оставшихся в подчинении ЦТУ таможнях, а также увеличится время на принятие решений. И возможно развитие аналогичного сценария в других таможенных управлениях.

Также на бизнес-завтраке обсудили усиление роли ЦЭДов, основное преимущество которых - возможность удаленного декларирования грузов и выбора различных вариантов маршрутов доставки. «Например, необязательно везти товар на какой-то таможенный пост и оформлять его там. Условно говоря, мы можем привезти товар в Забайкальск, а растаможить его в Московском областном ЦЭДе. И дальше, без заезда в Москву, груз может ехать на север страны. Но существует ряд факторов, которые не позволяют ЦЭДам развиваться. Прежде всего, отсутствует единая трактовка законодательной базы: даже таможенные посты, работающие в рамках одного таможенного управления, по-разному принимают декларации и применяют нормативные акты. А ЦЭДы были созданы для того, чтобы нивелировать такие последствия. Также существует ряд ограничений на товарные позиции, которые можно оформлять в этих центрах, отсутствует объективный регулятор в виде понятного законодательства и доверие между должностными лицами разных таможенных постов. К этому добавляется некорректно работающее программное обеспечение, а также наличие внутренних особенностей, усложняющих процесс таможенного оформления», - обозначил проблему Георгий Властопуло.

Еще одной актуальной темой стал Таможенный кодекс ЕАЭС, о котором рассказал Иван Комаров. В своем выступлении спикер сделал акцент на том, что новый кодекс – продолжение Евразийской интеграции, в ЕАЭС предполагается включение еще 30-ти стран, в том числе Ирана, Вьетнама и Китая. «Это задумка хорошая, но очень длительная в реализации, потому что сейчас в ЕАЭС, который был сформирован 1 января 2015 года, вошли только 5 стран: Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. Что касается Единого экономического пространства, то оно действительно вроде как есть, а регулирующий документ – Таможенный кодекс ЕАЭС – все еще не принят. По идее он должен быть принят и подписал 1 июля 2017 года, но уже сейчас говорят о переносе сроков на 2018 год, – отметил Иван Комаров. – Кодекс должен учитывать потребности не только государств, но и бизнеса. После первого рассмотрения ЕАЭС было внесено около 1 500 корректировок от участников. Также следует учесть, что, после вступления кодекса в силу не все нормы будут приняты сразу, а сам кодекс будет постоянно дополняться. Одним из преимуществ кодекса ЕАЭС является принцип резидентства, который разделяет национальные законодательства: российские товары могут оформляться только в РФ, тот же принцип распространяется и на остальные страны. Второй момент – переход на электронное декларирование, которое должно привести к автоматической регистрации и выпуску деклараций без участия инспекторов. Также в кодексе прописаны сжатые сроки решения по выпуску товаров, не превышающие 4 часов. Сейчас срок составляет около 2 суток, в зависимости от решения инспектора».

Исключение бумажных документов – еще одно нововведение, связанное с электронным документооборотом. Его преимущество в том, что теперь не обязательно доказывать ту информацию, которая заявлена в декларации, особенно в бумажном виде. Предоставлять информацию нужно только если сработала система управления рисками (СУР). Также новый кодекс предлагает введение единого окна. Это объединение структур, причастных к таможенному оформлению, в единый портал, куда может обратиться участник ВЭД. «В кодексе предусмотрено предварительное решение по стоимости. Подаются все документы, которые есть, получается предварительное решение по стоимости, и таможня не будет иметь права изменить его. Последний пункт – сокращение контроля после выпуска. Сейчас предусмотрено порядка 12-ти мер, которые возможно применить после выпуска. В новом кодексе их хотят сократить до 7-ми», – отметил спикер.

Самой обсуждаемой стала тема экологического сбора, в рамках которой были затронуты вопросы от определения нормативов утилизации товаров, выпущенных под обеспечение в разные отчетные периоды, до форм заполнения отчетности, необходимой Росприроднадзору.

Спикеры поделились с аудиторией своим экспертным мнением в части применения законодательства при сдаче отчетности по экологическому сбору. Для идентификации кода упаковки, если она не была классифицирована при таможенном оформлении, необходимо предоставить информацию о ней, присвоить ей код ТН ВЭД, определить нормативы утилизации и отразить все это в отчетных формах. Если упаковка ничего не весит и нет разницы между весом нетто и брутто, то ее необходимо отразить в отчетных формах с указанием веса «0» и суммы расчета экологического сбора «0», но Росприроднадзор может запросить пояснения. Официальный срок проверки отчетности составляет 90 дней. Что касается штрафов при непредоставлении отчетности или ее недостоверности, то, скорее всего, будет определен льготный период на подачу и корректировку отчетности в связи с адаптацией участников рынка к нововведению. Если компания самостоятельно утилизирует товары, то в форме отчетности необходимо указывать количество отходов, подлежащих утилизации и переданных на утилизацию. Должны быть указаны реквизиты договоров и актов об утилизации. А отчетность по товарам, ввезенным на территорию РФ, но не выпущенным в свободное обращение, не сдается до момента выпуска их в свободное обращение, подтвержденное декларацией на товары.

«В 2017 году мы ввели услугу помощи в подготовке и предоставлении отчетности в рамках ФЗ №89 об уплате обязательного экологического сбора. Сейчас мы предлагаем услугу предоставления аналитики по всем товарам, которые подлежат уплате данного взноса, и подготовки драфтов форм отчетности для подачи в Росприроднадзор, включающих в себя декларацию, отчетность и расчет по уплате сбора», – говорит Георгий Властопуло.

Спикер отметил возросший спрос на предоставление клиентам юридического сопровождения в части споров с таможней. Актуальность такой услуги связана с последствиями действиями приказа ФТС России №280 от 16 февраля 2016 года. За полгода юридический блок компании обработал свыше 150 комплектов документов в рамках запросов от таможенных органов. Было подано в суд более 110 исковых заявлений о признании незаконными решений таможенных органов, свыше 50 из них уже удовлетворено.

«В этом году мы планируем модернизировать корпоративную информационную систему для обмена данными и документами. Уже ко второму кварталу будет запущена обновленная версия этой системы, синхронизированная с мобильным приложением и сайтом компании. Нововведения позволят клиентам в большей степени контролировать и отслеживать операционную логистическо-таможенную деятельность. Не обойдется и без эстетически приятных аспектов. Так, все этапы доставки груза будут отображаться в реальном времени на интерактивной карте, – рассказал Георгий Властопуло. – Также мы планируем перевести 80% клиентов на систему электронного документооборота. Все это приведет к экономии времени как клиентов, так и сотрудников компании на 25-35%».

В 2017 году компания «Оптимальная логистика» сосредоточится на контроле качества сервиса, к которому всегда очень внимательно относилась. В удобной для клиентов форме будет производиться анкетирование для получения объективной обратной связи. «Все полученные данные и предложения по улучшению сервиса будут передаваться руководству, которое примет комплекс мер и решений для повышения уровня удовлетворенности клиентов. С отчетностью по результатам работы контроля качества сервиса можно будет ознакомиться на сайте и в корпоративном издании «Оптимальной логистики», – добавил Георгий Властопуло.

В завершении мероприятия генеральный директор компании отметил, что в связи с постоянными изменениями во внешнеэкономической деятельности повышается роль профессиональных игроков рынка, в том числе, логистических и таможенных операторов.