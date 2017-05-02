Директор «Агентства Маркет Гайд» Юлия Кислова и руководитель проектов «Агентства Маркет Гайд» Анна Казунина примут участие в заседании Координационного совета по туризму при Министерстве культуры Российской Федерации, которое пройдет 13 мая 2017 года в Рязани. Участники совета обсудят вопросы доступности учреждений культуры в малых городах и на селе, новые модели их деятельности, подготовку кадров, создание многофункциональных культурных центров.
Перед вами новый выпуск Russian Logistics Journal – 2017, который призван познакомить зарубежную аудиторию с деятельностью русскоязычного журнала «Логистика», издающегося в Российской Федерации более 20 лет, а также с достижениями в российской логистике в 2016 г.
За первый месяц после релиза официального приложения для мобильных телефонов «РЖД Пассажирам» для платформы iOS его скачали и установили 23 тысячи пользователей, для платформы Windows Mobile – 2,5 тысячи. С их помощью было приобретено в общей сложности 4,3 тысячи проездных билетов, при этом приложения получили высокие оценки от пользователей.
Общее число пользователей приложения «РЖД Пассажирам» на мобильных устройствах с платформой Android составляет около 760 тыс. Напомним, официальное мобильное приложение ОАО «РЖД» на этой платформе стало доступно для бесплатного скачивания с 28 февраля 2016 года.
С помощью приложения «РЖД Пассажирам» можно узнать расписание, купить билеты на поезда дальнего следования и проверить информацию о ранее приобретенных проездных документах. Оплата билетов осуществляется банковской картой, комиссия за покупку билета не взимается. В приложении можно приобрести билеты за бонусные баллы, отслеживать свой бонусный счет, покупать и применять транспортные карты, хранить свои электронные билеты.
Пользователям доступны такие дополнительные опции, как навигация внутри зданий вокзалов (в настоящий момент доступно на 9 московских вокзалах, кроме приложения на платформе Windows Mobile), показ объявлений об изменении расписания поездов, часто задаваемые вопросы.
С учетом пользовательского опыта ведется доработка приложений. Так в «РЖД Пассажирам» для платформы iOS обновлен механизм подтверждения оплаты, повышена стабильность работы. В последующих версиях будут интегрированы новые опции, например, по просьбам пользователей, оставляющих отзывы в магазине приложений, будет добавлена возможность использовать технологию Apple Pay при оплате билетов.
Мобильное приложение «РЖД Пассажирам» доступно в он-лайн магазинах приложений Google Play, AppStore и Windows Store.