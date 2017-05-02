Мобильное приложение «РЖД Пассажирам» для платформ iOS и Windows Mobile за месяц установили 25,5 тыс. пользователей

23 мая 2017 г.

За первый месяц после релиза официального приложения для мобильных телефонов «РЖД Пассажирам» для платформы iOS его скачали и установили 23 тысячи пользователей, для платформы Windows Mobile – 2,5 тысячи. С их помощью было приобретено в общей сложности 4,3 тысячи проездных билетов, при этом приложения получили высокие оценки от пользователей.

Общее число пользователей приложения «РЖД Пассажирам» на мобильных устройствах с платформой Android составляет около 760 тыс. Напомним, официальное мобильное приложение ОАО «РЖД» на этой платформе стало доступно для бесплатного скачивания с 28 февраля 2016 года.

С помощью приложения «РЖД Пассажирам» можно узнать расписание, купить билеты на поезда дальнего следования и проверить информацию о ранее приобретенных проездных документах. Оплата билетов осуществляется банковской картой, комиссия за покупку билета не взимается. В приложении можно приобрести билеты за бонусные баллы, отслеживать свой бонусный счет, покупать и применять транспортные карты, хранить свои электронные билеты.

Пользователям доступны такие дополнительные опции, как навигация внутри зданий вокзалов (в настоящий момент доступно на 9 московских вокзалах, кроме приложения на платформе Windows Mobile), показ объявлений об изменении расписания поездов, часто задаваемые вопросы.

С учетом пользовательского опыта ведется доработка приложений. Так в «РЖД Пассажирам» для платформы iOS обновлен механизм подтверждения оплаты, повышена стабильность работы. В последующих версиях будут интегрированы новые опции, например, по просьбам пользователей, оставляющих отзывы в магазине приложений, будет добавлена возможность использовать технологию Apple Pay при оплате билетов.

Мобильное приложение «РЖД Пассажирам» доступно в он-лайн магазинах приложений Google Play, AppStore и Windows Store.