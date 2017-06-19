Молодые специалисты транспортной отрасли обсудили перспективы ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС»

18 августа 2017 г.

В дни смены «Молодые специалисты транспортной отрасли» в рамках молодежного форума «Территория смыслов» состоялась лекция-практикум по функционированию государственной автоматизированной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Перед аудиторией Форума выступил руководитель контактного центра ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» АО «ГЛОНАСС» Роман Рулев. В своем выступлении он напомнил участникам о важности обеспечения безопасности на транспорте и рассказал о том, как создавалась и как устроена система «ЭРА-ГЛОНАСС» – первая в мире государственная система экстренного реагирования при авариях и других происшествиях на автомобильных дорогах.

«Повышение надежности доставки экстренного вызова было основным критерием выбора технических решений при создании системы. Федеральный проект «ЭРА-ГЛОНАСС» построен по модели Full-MVNO (Mobile Virtual Network Operator). Это обеспечивает наибольшую зону радиопокрытия и использование единого пула номеров, что упрощает приоритизацию экстренного вызова, – рассказал Роман Рулев. – Устройство позволяет осуществлять экстренный вызов без участия водителя или пассажира при серьезных повреждениях автомобиля – помощь придет, даже если люди в автомобиле находятся без сознания. Также у водителя или пассажира (участника или свидетеля ДТП) есть возможность произвести экстренный вызов в ручном режиме путем нажатия кнопки SOS. При недостаточной мощности радиосигнала мобильной связи в качестве резервного канала передачи данных об аварии используется SMS».

Между автомобилем и фильтрующим контактным центром «ЭРА-ГЛОНАСС» или Системы-112 субъекта Российской Федерации устанавливается голосовая связь. При отсутствии радиопокрытия мобильной связи имеется опциональная возможность резервного канала персональной спутниковой связи. Элементы инфраструктуры ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» дублируются и резервируются.

По состоянию на 18 августа 2017 года системой «ЭРА-ГЛОНАСС» было принято и обработано свыше 314 300 экстренных вызовов. По 2 492 вызовам понадобилась помощь служб экстренного реагирования, причем 1067 вызовов были получены в автоматическом режиме – при ДТП с сильными повреждениями автомобиля. Пострадавшим была оказана помощь.

Территория смыслов – всероссийский молодежный образовательный летний форум, проходящий ежегодно с 2015 года по инициативе Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). Участники предлагают свои проекты на получение грантов, проходят тренинги, встречаются с известными политиками и общественными деятелями.