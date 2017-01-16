Мониторинг состояния промышленности на основе индексов ИПЕМ

13 февраля 2017 г.

Основные выводы

За январь 2017 года индекс ИПЕМ-производство вырос на 3,4% к аналогичному периоду прошлого года, индекс ИПЕМ-спрос вырос на 3,9% к аналогичному периоду прошлого года.

Расчет индекса ИПЕМ-спрос в отраслевом разрезе показывает, что рост спроса продолжается в добывающих и низкотехнологичных, а также восстановление спроса в начале года зафиксировано в среднетехнологичных отраслях.

Спрос в добывающих отраслях продолжает демонстрировать положительную динамику: +3,8% в январе 2017 года к январю 2016 года.

Добыча газа в январе выросла на 6,7%. Продолжают расти экспортные поставки: «Газпром» по итогам января 2017 года увеличил физический объем экспорта в дальнее зарубежье на 12,9%, что потребовало максимально возможной загрузки газопровода «Северный поток», при этом морской газопровод «Голубой поток» также был загружен на полную мощность. Однако по решению Европейского суда отменены аукционы на февраль, что привело к ограничению доступа «Газпрома» к газопроводу OPAL, являющемуся распределительной системой газопровода «Северный поток». Учитывая холодные погодные условия и низкий уровень запасов газа в подземных хранилищах в Европе, падения спроса в ближайшие месяцы не ожидается, что в совокупности с ограничением поставок газа компанией «Газпром» может привести к росту цен на газ. На фоне сложившейся ситуации все бóльшее значение приобретает работа над проектом газопровода «Турецкий поток»: в начале февраля будет ратифицировано соглашение по проекту со стороны России, необходимые внутригосударственные процедуры со стороны Турции завершены в конце 2016 года.

Добыча нефти в январе 2017 года выросла на 1,8% относительно января 2016 года, при этом относительно октября 2016 года добыча сократилась на 1,1% (по соглашению с ОПЕК о снижении объемов нефтедобычи в первом полугодии 2017 года Россия обязалась сократить производство на 300 тыс. баррелей в сутки по сравнению с октябрем 2016 года): российские предприятия по добыче нефти перевыполняют план по сокращению добычи в рамках соглашения с ОПЕК более чем в два раза. Причиной резкого сокращения добычи нефти могли стать холодные погодные условия, повлиявшие на добычу с Новопортовского и Приразломного месторождений компании «Газпром нефть», которая является лидером сокращения добычи в январе 2017 года (-2,2%).

Добыча угля в январе 2017 года выросла на 4,7% к январю 2016 года, при этом с начала 2017 года цены на уголь демонстрируют снижение, что вызвано отменой политики Китая по сокращению рабочей недели на угольных шахтах, а также восстановлением поставок угля из Австралии.

Спрос на продукцию низкотехнологичных отраслей в январе 2017 года продолжил расти (+7,3% к январю 2016 года).

Основным драйвером сектора традиционно является пищевая промышленность. Продолжается активное инвестирование в открытие крупных производств: в Екатеринбурге в январе был открыт новый цех по рафинации и дезодорации масел и переэтерификации жиров на Екатеринбургском жировом комбинате (инвестиции 800 млн руб.), в г. Чебоксары осуществлен запуск новой линии ОАО «АККОНД» по производству отливных конфет (инвестиции 3,5 млрд руб.), в Алтайском крае ООО «Советский маслосырзавод» возобновил работу после реконструкции, благодаря которой увеличилась мощность завода в 2 раза, в Рязанской области на базе АМК «Рязанский» компания Valio открыла производство молочной продукции.

Спрос в высокотехнологичных отраслях в январе 2017 года сократился (-2,2% к январю 2016 года).

Отгрузка машиностроительной продукции на сети железных дорог продолжает снижение с декабря 2016 года (-18,9% за январь 2017 года): на внутреннем рынке падение составляет 17,8%, на внешнем рынке 30,3% с начала года. При этом наибольшее сокращение отгрузки для внутренних нужд зафиксировано в следующих категориях: производственные насосы (-88,3% к январю 2016 года), детали машин (-59,1%), оборудование различного назначения (-28,0%). В экспортном направлении отгрузка упала в таких категориях как: горношахтное оборудование (-88,6% к январю 2016 года), оборудование различного назначения (-53,7%), энергетическое оборудование (-79,7%).

При этом продолжается открытие новых производств в январе 2017 года: во Владимирской области на Ковровском электромеханическом заводе начат выпуск тракторов, в г. Москве запущено производство крупногабаритных автомобильных компонентов элементов и других изделий из композитных материалов с помощью технологии RTM-инжекции на базе «Нанотехнологического центра композитов», автозавод Ford Sollers в Ленинградской области вернулся к полной пятидневной рабочей неделе.

Дальнейшему развитию высокотехнологичных отраслей будет способствовать господдержка ключевых отраслей промышленности в 2017 году, к которым относится производство сельхозтехники (в 2016 году производство сельхозтехники выросло на 65%). Объем финансирования составит суммарно 107,5 млрд руб. (из них на поддержку автопрома выделено 60 млрд руб.).

Спрос в среднетехнологичных отраслях демонстрирует рост в январе 2017 года (+3,5%).

Спрос в среднетехнологичных отраслях сильно коррелирует с показателями в металлургическом секторе. Сокращение цены на коксующийся уголь с начала 2017 года положительно сказывается на металлургическом производстве, снижая производственные затраты металлургов, что в свою очередь приводит к восстановлению внутреннего спроса на черные (+6,4% в январе 2017 года) и цветные (+61,4%) металлы. После роста в конце 2016 года внешний спрос на цветные металлы сократился на 6,7%, при этом экспорт черных металлов продолжает расти (8,4% в январе 2017 года).

Сектор производства химических и минеральных удобрений продолжает наращивать поставки на внутренний рынок (+4,2% в январе 2017 года), экспортные поставки также показали прирост (+5,4%).

Продолжают расти экспортные поставки других видов продукции химической промышленности (+35,3% в январе 2017 года, при этом поставки на внутренний рынок в январе сократились (-2,1% в январе 2017 года).

Поддержку среднетехнологичному сектору оказывает ввод в эксплуатацию новых мощностей: в январе 2017 года: в г. СанктПетербурге Концерн BASF открыл вторую линию на заводе для производства бесщелочных ускорителей схватывания бетона, востребованных в подземном строительстве (горнодобывающих отраслях и тоннелестроении), в г. Белгороде открыто производство опорно-подвесных систем трубопроводов (инвестиции 8,8 млрд руб.), в Тюменской области открыт цех по производству металлоизделий (инвестиции около 20 млн руб.), в г. Омске на электромеханическом заводе открыт цех горячего цинкования (инвестиции около 900 млн руб.)

Динамика индексов экспорта и импорта

Значения индексов в январе 2017 года: индекс ИПЕМ-импорт – +3,9%, индекс ИПЕМ-экспорт – +5,3%.

Основные категории, по которым наблюдается рост отгрузки на экспорт на сети железных дорог: каменный уголь (+22,1% за январь 2017 года), химические и минеральные удобрения (+5,4%), черные металлы (+8,4%), лесные грузы (+11,0%), строительные грузы (+133,6%), лом черных металлов (+155,4%), цемент (+1,3%).

Основные категории, по которым наблюдается падение отгрузки на экспорт на сети железных дорог – руда цветная (-4,2% за январь 2017 года), цветные металлы (-6,7%), руда железная и марганцевая (-7,3%).

Внутренний спрос

Основные категории, по которым наблюдается падение отгрузки на внутренний рынок на сети железных дорог: руды цветных металлов (-3,4% за январь 2017 года), машиностроительная продукция (-17,8% за январь 2017 года).

Основные категории, по которым наблюдается рост отгрузки на внутренний рынок на сети железных дорог: химические и минеральные удобрения (+4,2% за январь 2017 года), лесные грузы (+9,1%), лом черных металлов (+70,4%), черные металлы (+6,4%), строительные грузы (+8,3%), каменный уголь (+0,4%), цветные металлы (+61,4%), цемент (+1,6%), железные и марганцевые руды (+0,3%).

Анализ данных: ТЭК* (* - по данным Минэнерго РФ, ЦДУ ТЭК, СО ЕЭС, Минэкономразвития РФ, МВФ, World Bank, ОАО «АТС», АСОП )

Нефтедобывающая отрасль

В январе 2017 года объем добытой нефти вырос относительно аналогичного периода 2016 года: добыто 47,0 млн т (+1,8% к январю 2016 года).

Первичная переработка нефти на НПЗ России в январе 2017 года сократилась на 1,1% (23,3 млн т). Экспорт нефти в январе 2017 года сократился на 1,5% (20,6 млн т).

Объем перевалки наливных грузов в январе 2017 года увеличился до 34,7 млн т (+11,2%), при этом объем перевалки сырой нефти вырос до 19,9 млн т (+9,1%), нефтепродуктов вырос до 13,1 млн т (+14,0%).

За 2016 год «Роснефть» добыла 201,0 млн т (+0,5%), «ЛУКОЙЛ» – 83,6 млн т (-2,8%), «Сургутнефтегаз» – 61,9 млн т (+0,4%), «Газпром нефть» – 57,8 млн т (+6,7%), «Татнефть» – 28,7 млн т (+5,3%), «Башнефть» – 20,8 млн т (+6,3%), «Русснефть» – 7,0 млн т (-5,2%), «Независимая нефтегазовая компания» – 2,3 млн т (-1,3%).

Средняя цена Urals в январе 2017 года выросла на 84,9% по отношению к январю 2016 года и составила 53,16 долл./барр. (28,75 долл./барр. в январе 2016 года) и выросла на 2,1% по отношению к декабрю 2016 года (52,08 долл./барр. в декабре 2016 года).

Добыча нефти

Газовая отрасль

Добыча газа в России в январе 2017 года составила 66,1 млрд куб. м (+6,7% к январю 2016 года). При этом «Газпром» за январь 2017 года увеличил добычу газа до 47,2 млрд куб. м (+10,0%) (71,4% от общей добычи в России).

Независимый производитель газа – «Новатэк» за январь 2017 года добыл 4,0 млрд куб. м (-9,3% к аналогичному периоду 2016 года).

В январе 2016 года экспорт в дальнее зарубежье вырос на 12,9% (161,6 млрд куб. м). Экспорт СПГ в страны АТР за 2016 год увеличился в натуральном выражении на 1,1% до 14,7 млрд куб.м (10,7 млн т.), при этом в декабре экспорт СПГ вырос на 10,8% до 1,5 млрд куб.м (1,1 млн т.).

Цена российского газа на границе с Германией в январе 2017 года выросла на 3,2% по отношению к январю 2016 года и составила 154,37 евро/тыс.куб.м (149,59 евро/тыс.куб.м в январе 2016 году).

Добыча газа

Угольная отрасль

В январе 2017 года добыча угля выросла на 4,7% к январю 2016 года (33,8 млн т). Экспорт угля в январе 2017 года вырос на 16,0% до 14,2 млн т.

Общая отгрузка угля на сети железных дорог выросла в январе 2017 года на 9,9%: на внутреннем рынке отгрузка выросла на 0,4%, на экспорт выросла на 22,1%.

На добычу СУЭК за 2016 год пришлось 105,5 млн т (+7,9%), «Кузбассразрезуголь» – 44,5 млн т (+0,3%), ХК «СДС-Уголь» – 28,6 млн т (-4,7%), «Компания Востсибуголь» – 13,1 млн т (+3,2%), «Южкузбассуголь» – 11,2 млн т (+9,4%), «Распадская» – 10,5 млн т (-1,7%), «Якутуголь» – 9,9 млн т (+8,1%), «Южный Кузбасс» – 9,0 млн т (-10,1%).

Объем перевалки угля за январь 2017 года в российских портах вырос на 19,7% до уровня 10,2 млн т. В январе 2017 года цены на энергетическом рынке выросли на 68,8% по отношению к январю 2016 года до уровня 90,07 долл/т (53,37 долл/т в январе 2016 года).

Добыча угля

Электроэнергетика

Потребление электроэнергии в январе 2017 года в целом по России составило 102,5 млрд кВтч (+0,2% к январю 2016 году).

Среднемесячная средневзвешенная температура на территории ЕЭС России в январе 2017 года оказалась выше на 2,86°С, чем в январе 2016 года (-11,76°С против -14,62°С).

Выработка электроэнергии в январе 2016 года в целом по России составила 104,0 млрд кВтч, что меньше на 0,1%, чем в январе прошлого года.

Индекс на покупку электроэнергии на рынке на сутки вперед в январе 2017 года составил:

- 973,05 руб./МВт·ч для зоны Сибирь (+1,1% к январю 2016 года);

-1 182,94 руб./МВт·ч для зоны Европа и Урал (+1,3% к январю 2016 года).

Генерирующие компании начали массово отказываться от единого рынка по продаже мощности и уходить на прямые договоры с энергосбытами. В итоге в 2016 году доля таких договоров выросла вдвое, до 23%. Даная схема позволяет генераторам избавиться от неплатежей проблемных покупателей и продавать мощность аффилированным или "надежным" сбытам.

Потребление электроэнергии

Кратко о методологии

В основу расчета индекса промышленного производства (ИПЕМ-производство) заложен тот факт, что любой промышленный процесс использует в качестве средства производства электроэнергию. Индекс ИПЕМ-производство рассчитан на основе данных об электропотреблении, структурированных по категориям потребителей, очищенных от факторов сезонности, влияния непромышленных потребителей и случайных температурных факторов. С 2011 года для более точного учета сезонности производится корректировка по длине светового дня. Индекс ИПЕМ-производство позволяет получать оперативную и достоверную информацию о состоянии промышленности (включая неформальную, нелегальную деятельность).

В основе расчета индекса спроса на промышленную продукцию лежит допущение: время потребления промышленной продукции соответствует моменту ее транспортировки. Индекс ИПЕМ-спрос рассчитывается в основном на базе оперативных данных о погрузке промышленных товаров на железнодорожном транспорте. Именно данные о погрузке на российских станциях позволяют очистить данные о железнодорожных перевозках от транзитных и импортных грузов, но учесть экспорт. Железнодорожным транспортом в России перевозится до 80% промышленных товаров и сырья, поэтому именно характеристика работы железнодорожного транспорта отражает совокупный показатель спроса на промышленную продукцию в экономике. В обоснование расчета положены устойчивые корреляционные зависимости динамики производства различных промышленных товаров с погрузкой данных категорий товаров на железнодорожном транспорте. На основе статистики по перевозке грузов в экспортном и импортном направлениях рассчитываются индексы ИПЕМэкспорт и ИПЕМ-импорт.

Принятая классификация отраслевых групп по технологичности производственного процесса: