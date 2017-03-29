Мониторинг состояния промышленности на основе индексов ИПЕМ

13 апреля 2017 г.

Основные выводы

Итоги развития промышленности в марте 2017 года: индекс ИПЕМ-производство – +2,9%, индекс ИПЕМ-спрос – +2,8% (к марту 2016 года)

За период январь-март 2017 года индекс ИПЕМ-производство вырос на 1,3% к аналогичному периоду прошлого года, индекс ИПЕМ-спрос вырос на 2,6%.

Расчет индекса ИПЕМ-спрос в отраслевом разрезе показывает, что рост спроса продолжается в основном в добывающих и низкотехнологичных отраслях.

Спрос в добывающих отраслях по итогам марта 2017 года продолжает демонстрировать положительную динамику: +4,1% к марту 2016 года (+3,5% за период январь-март 2017 года).

Добыча газа в марте 2017 года выросла на 8,2%, за период январь-март 2017 года – также на 8,2%. Рост мировых цен на газ в марте (+47,4% к марту 2016 года) наблюдается параллельно с ростом экспортных поставок: «Газпром» за март 2017 года увеличил физический объем экспорта в дальнее зарубежье на 3,3% (см. слайд №11). При этом происходит сокращение экспортных поставок СПГ в страны АТР (-41,6% за период январь-февраль 2017 года).

Добыча угля в марте 2017 года выросла на 3,9%, при этом экспорт угля в марте вырос на 18,3% (см. слайд №12). Рост экспорта связан с возникшим дефицитом на мировом рынке в конце месяца из-за сокращения поставок угля из Австралии, обусловленное последствиями тропического циклона «Дебби». Восстановление поставок угля из Австралии по предварительным прогнозам займет около 5 недель. Данный фактор может оказать положительное влияние на российский экспорт угля в апреле 2017 года.

Снижение поставок угля на мировой рынок возможно в ближайшее время в результате реализации планов по закрытию более 500 старых угольных шахт в течение 2017 году в Китае: с марта по август проводится масштабная проверка угледобывающих предприятий. Однако снижение объема добычи угля в Китае в результате возможного закрытия небезопасных шахт может быть нивелировано запуском новых высокопроизводительных мощностей.

Спрос на продукцию низкотехнологичных отраслей в марте продолжил расти (+9,8% к марту 2016 года, +9,0% за январь-март 2017 года).

Из реализованных крупных инвестпроектов можно отметить открытие новой швейной фабрики в Ингушетии (инвестиции 600 млн руб.) и новой линии по производству огнетермозащитных высокопрочных тканей, в Тульской области (инвестиции 650 млн руб.). Ближайшие перспективы легкой промышленности во многом связаны с планами крупных международных ретейлеров («Tom Tailor», «Zara») по локализации производства в России.

Спрос в высокотехнологичных отраслях в марте 2017 года продолжает падение (-13,1% к марту 2016 года, -10,5% за январь-март 2017 года).

Отгрузка машиностроительной продукции на сети железных дорог продолжает снижение (-23,4% за март 2017 года): на внутреннем рынке в марте падение составило 22,5%, на внешнем рынке 32,7%. При этом наибольшее сокращение отгрузки для внутренних нужд зафиксировано в следующих категориях: оборудование различного назначения (-46,7% в марте 2017 года), металлургическое оборудование (-53,5%), детали машин (-48,7%). В экспортном направлении отгрузка упала в таких категориях как: горношахтное оборудование (-41,5%), детали машин (-50,5%), энергетическое оборудование (-95,2%). При этом производство легковых автомобилей по данным Росстата за январь-февраль** 2017 года выросло на 24,3% относительно аналогичного периода прошлого года. Однако за февраль** 2017 года производство выросло на 0,9% относительно аналогичного периода прошлого года, что говорит об отсутствии значимого прироста производства относительно прошлого года и основной причиной положительной динамики является низкая база января прошлого года.

Производство грузовых магистральных вагонов в России по итогам января-февраля** 2017 года выросло на 78,5% относительно аналогичного периода прошлого года. В целях выполнения технического регламента Таможенного Союза, в соответствии с которым до 2 августа 2017 года должна быть прекращена эксплуатации устаревших промышленных локомотивов, Правительство выделит 400 млн руб. на субсидии с целью обновления подвижного состава российскими промышленными предприятиями, что должно положительно повлиять на динамику производства.

* *Наличие актуальных данных только за февраль

В среднетехнологичных отраслях падение спроса практически остановилось (-0,1% в марте 2017 года, +0,0% за январь-март 2017 года).

Спрос в среднетехнологичных отраслях сильно коррелирует с показателями в металлургическом секторе. В марте 2017 года наблюдается восстановление внутреннего спроса на черные металлы (+1,5%, +1,7% с начала года). Внутренний спрос на цветные металлы продолжает активно расти, к возможным факторам роста относится рост потребности со стороны ОПК: в марте 2017 года рост составил +32,9% к марту 2016 года (+35,9% за январь-март 2017 года).

Внешний спрос продолжает сокращаться как на цветные (-7,0% в марте 2017 года, -6,2% за январь-март), так и на черные (-5,6%, -1,0%) металлы. К факторам, ограничивающим экспорт российской стальной продукции высоких переделов (горячекатаный и холоднокатаный сортовой и листовой прокат), относятся антидемпинговые ограничительные меры, введенные странами-импортерами (ЕС, США, Мексика, Канада). Так, ЕС сроком на 5 лет (до 2020 года) утвердил окончательные антидемпинговые пошлины в отношении российских производителей холоднокатаного проката в размере от 18,7% до 36,1%. В США не стали вводить ограничения на импорт холоднокатаного стального проката, но сохранили в силе антидемпинговые пошлины на горячекатаную сталь из России: в размере 73,59% для ОАО «Северсталь» и 184,56% для всех остальных российских поставщиков. Мексика пролонгировала на 5 лет действие компенсационных пошлин на горячекатаный лист из углеродистой стали из России в размере 36,8%.

Сектор производства химических и минеральных удобрений сокращает поставки в марте 2017 года на внутренний рынок (-3,8% в марте 2017 года, +0,2% за январь-март). При этом экспортные поставки продолжают расти (+9,3%, +7,3%) на фоне снижения поставок на мировой рынок крупнейшим поставщиком  Китаем и задержкой ввода новых мощностей в США.

Экспортные поставки других видов продукции химической промышленности также продолжают расти (+12,3% в марте 2017 года, +23,4% с начала года), при этом поставки на внутренний рынок сокращаются (-4,1%, -3,1%).

Поддержку среднетехнологичным отраслям оказывает ввод в эксплуатацию новых мощностей: в марте открыт завод по производству сельскохозяйственного оборудования в Белгородской области (инвестиции 800 млн руб.), началось производство сульфата аммония на ООО «ММА» в Нижегородской области, открыто первое в России производство тонкой широкоформатной листовой керамики в Калужской области (инвестиции 1,5 млрд руб.), открыт ювелирный завод «Арт-КАРАТ» в г. Белгород (инвестиции 700 млн руб.), запущено новое производство труб в г. Омск, открыт завод по производству стальных дверей «ТОРЭКС» в г. Саратов (инвестиции 500 млн руб.).

Значения индексов в марте 2017 года: индекс ИПЕМ-импорт – +12,5%, индекс ИПЕМ-экспорт – -4,6%.

Основные категории, по которым наблюдается рост отгрузки на экспорт на сети железных дорог: руда цветная (+38,5% за март 2017 года, +13,9% за январь-март 2017 года), каменный уголь (+21,1%, +20,6%), химические и минеральные удобрения (+8,4%, +7,7%), цемент (+3,3%, +0,2%), строительные грузы (+37,7%, +63,4%), руда железная и марганцевая (+6,4%, +0,3%).

Основные категории, по которым в ближайшей перспективе возможно снижение экспортных поставок: лесные грузы (-1,9%, +5,4%), лом черных металлов (-20,7%, +20,8%).

Основные категории, по которым наблюдается стабильное падение отгрузки на экспорт на сети железных дорог: черные металлы (-5,6% за март 2017 года, -1,0% за январь-март 2017 года), цветные металлы (-7,0%, -6,2%).





Внутренний спрос

Категории, по которым наблюдается рост отгрузки на внутренний рынок на сети железных дорог,  лом черных металлов (+1,5% за март 2017 года, +21,7% за январь-март 2017 года), черные металлы (+1,5%, +1,7%), цветные металлы (+32,9%, +35,9%), лесные грузы (+1,3%, +1,8%), железные и марганцевые руды (+3,2%, +0,1%), химические и минеральные удобрения (+3,0%, +1,2%).

Основные категории, по которым в ближайшей перспективе возможно восстановление внутреннего спроса: цемент (+4,3% за март 2017 года, -2,4% за январь-март 2017 года), руды цветных металлов (+2,7%, -2,1%).

Основные категории, по которым наблюдается устойчивое падение отгрузки на внутренний рынок на сети железных дорог: машиностроительная продукция (-22,5% за март 2017 года, -22,5% за январь-март 2017 года), строительные грузы (-5,6%, 3,8%), каменный уголь (-0,6%, -0,1%).

Нефтедобывающая отрасль

В марте 2017 года объем добытой нефти вырос относительно аналогичного периода 2016 года: добыто 46,7 млн т (+1,3% к марту 2016 года). За период январь-март 2017 года добыча незначительно выросла на 0,5% и составила 136,2 млн т.

Первичная переработка нефти на НПЗ России в марте 2017 года выросла на 1,2% (23,4 млн т), за период январь-март 2017 года данный показатель вырос на 1,4% (69,3 млн т). Экспорт нефти в марте незначительно сократился на 0,1% (21,8 млн т), а с начала года вырос на 0,7% (63,2 млн т).

Объем перевалки наливных грузов за период январь-март 2017 года увеличился до 103,2 млн т (+9,7%), при этом объем перевалки сырой нефти вырос до 61,4 млн т (+10,3%), а нефтепродуктов – до 36,8 млн т (+7,9%).

За март 2017 года «Роснефть» добыла 30,5 млн т (-1,3%), «ЛУКОЙЛ» – 13,4 млн т (-2,6%), «Сургутнефтегаз» – 9,9 млн т (-1,5%), «Газпром нефть» – 6,3 млн т (+7,6%), «Татнефть» – 4,8 млн т (+4,0%), «Башнефть» – 3,5 млн т (+1,8%), «Русснефть» – 1,1 млн т (+2,8%), «Независимая нефтегазовая компания» – 0,4 млн т (-9,2%).

Средняя цена Urals в марте 2017 года выросла на 36,5% по отношению к марту 2016 года и составила 49,76 долл./барр. (36,53 долл./барр. в марте 2016 года) и снизилась на 7,0% по отношению к февралю 2017 года (53,49 долл./барр. в феврале 2017 года).

Газовая отрасль

Добыча газа в России в марте 2017 года составила 58,8 млрд куб. м (+8,2% к марту 2016 года). За январь-март 2017 года добыча газа составила 183,5 млрд куб. м (+8,2% к аналогичному периоду 2016 года).

За март 2017 года добыча газа компанией «Газпром» выросла на +14,4% до 39,8 млрд куб. м (67,7% от общей добычи в России), за период январь-март добыча выросла на 13,7% до 128,3 млрд куб. м.

За март 2017 года экспорт в дальнее зарубежье вырос на 3,3% (15,5 млрд куб. м), за период январь-март 2017 года экспортные поставки газа в дальнее зарубежье составили 50,9 млрд куб. м (+14,7% к аналогичному периоду прошлого года). Экспорт СПГ в страны АТР за январь-февраль** 2017 года сократился в натуральном выражении на 41,6% до 2,1 млн куб.м (1,5 млн т.).

Цена российского газа на границе с Германией в марте 2017 года выросла на 47,4% к прошлому году и составила 173,51 евро/тыс.куб.м (117,69 евро/тыс.куб.м в марте 2016 года), по сравнению с февралем 2017 года цена сократилась на 1,4% (176,06 евро/тыс.куб.м в феврале 2017 года).





Угольная отрасль

В марте 2017 года добыча угля выросла на 3,9% к марту 2016 года (33,4 млн т), за январь-март 2017 года добыча выросла на 3,6% (99,4 млн т). Экспорт угля в марте 2017 года вырос на 18,3% до 15,5 млн т, за январь-март 2017 года – на 16,7% до 43,6 млн т.

Общая отгрузка угля на сети железных дорог выросла по итогам марта 2017 года на 9,6% (за январь-март 2017 года на 9,3%): на внутреннем рынке отгрузка сократилась на 0,6% (-0,1%), на экспорт – выросла на 21,1% (+20,6%).

Объем перевалки угля за период январь-март 2017 года в российских портах вырос на 15,8% до уровня 33,8 млн т.

На внешнем рынке цены на энергетический уголь в марте 2017 года (FOB Newcastle/Port Kembla) выросли на 54,5% по отношению к марту 2016 года до уровня 86,37 долл/т (55,92 долл/т в марте 2016 года), при этом по отношению к февралю 2017 года снизились на 4,0% (86,15 долл/т в феврале 2017 года).

Электроэнергетика

Потребление электроэнергии в марте 2017 года в целом по России составило 94,2 млрд кВтч (+1,0% к марту 2016 года). За период январьмарт 2017 года потребление электроэнергии в целом по России выросло на 0,6%.

Среднемесячная средневзвешенная температура на территории ЕЭС России в марте 2017 года оказалась выше на 1,02°С, чем в марте 2016 года (-0,86°С против -1,88°С).

Выработка электроэнергии в марте 2017 года в целом по России составила 95,0 млрд кВтч, что больше на 0,5%, чем в марте прошлого года.

Индекс на покупку электроэнергии на рынке на сутки вперед в марте 2017 года составил:

-

873,59 руб./МВтч для зоны Сибирь (-11,6% к марту 2016 года);

-

1 160,36 руб./МВтч для зоны Европа и Урал (+2,5% к марту 2016 года).

Кратко о методологии

В основу расчета индекса промышленного производства (ИПЕМ-производство) заложен тот факт, что любой промышленный процесс использует в качестве средства производства электроэнергию. Индекс ИПЕМ-производство рассчитан на основе данных об электропотреблении, структурированных по категориям потребителей, очищенных от факторов сезонности, влияния непромышленных потребителей и случайных температурных факторов. С 2011 года для более точного учета сезонности производится корректировка по длине светового дня. Индекс ИПЕМ-производство позволяет получать оперативную и достоверную информацию о состоянии промышленности (включая неформальную, нелегальную деятельность).

В основе расчета индекса спроса на промышленную продукцию лежит допущение: время потребления промышленной продукции соответствует моменту ее транспортировки. Индекс ИПЕМ-спрос рассчитывается в основном на базе оперативных данных о погрузке промышленных товаров на железнодорожном транспорте. Именно данные о погрузке на российских станциях позволяют очистить данные о железнодорожных перевозках от транзитных и импортных грузов, но учесть экспорт. Железнодорожным транспортом в России перевозится до 80% промышленных товаров и сырья, поэтому именно характеристика работы железнодорожного транспорта отражает совокупный показатель спроса на промышленную продукцию в экономике. В обоснование расчета положены устойчивые корреляционные зависимости динамики производства различных промышленных товаров с погрузкой данных категорий товаров на железнодорожном транспорте. На основе статистики по перевозке грузов в экспортном и импортном направлениях рассчитываются индексы ИПЕМ-экспорт и ИПЕМимпорт.

В феврале 2017 года в методологию расчета индекса ИПЕМ-спрос были внесены изменения, связанные с переходом российской статистики на ОКВЭД2.

Принятая классификация отраслевых групп по технологичности производственного процесса:





Высокотехнологичные отрасли Производство компьютеров, электронных и оптических изделий, пр-во электрического оборудования, пр-во машин и оборудования, не включенных в другие группировки, пр-во автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов Среднетехнологичные отрасли Производство кокса, пр-во нефтепродуктов, пр-во химических веществ и химических продуктов, пр-во лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, пр-во резиновых и пластмассовых изделий, пр-во прочих неметаллических минеральных продуктов, металлургическое пр-во и пр-во готовых металлических изделий Низкотехнологичные отрасли Производство пищевых продуктов, пр-во напитков, текстильное пр-во, пр-во одежды, пр-во кожи, изделий из кожи и производство обуви, обработка древесины и пр-во изделий из дерева, пр-во бумаги и бумажных изделий, деятельность полиграфическая и копирование носителей информации



