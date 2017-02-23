Морские порты Украины переработали почти 20 млн тонн грузов с начала 2017 года

3 марта 2017 г.

В январе-феврале 2017 года грузопереработка в морских портах Украины составила 19 млн 842 тыс. тонн, что соответствует показателям аналогичного периода 2016 года. Об этом свидетельствуют оперативные данные главной диспетчерской ГП «Администрация морских портов Украины».

Показатели перевалки, в том числе, обусловлены смещением ледовой кампании в украинских портах на февраль, тогда как в прошлом году ледовая кампания преимущественно проводилась в январе.

Грузопереработка экспортных грузов в морских портах Украины составила 15 млн 627 тыс. тонн (рост на 4,8% к показателям 2016 года), импортных - 2 млн 846 тыс. тонн (снижение на 4,4% по сравнению с аналогичными показателями 2016 года).

Перевалка транзитных грузов составила 1 млн 291 тыс. тонн (67,5% от показателей 2016 года), внутреннего сообщения - 77,2 тыс. тонн (рост на 58,3% к соответствующим показателям прошлого года).

Переработка контейнеров в морских портах за отчетный период выросла на 14,7% и составила 100 484 TEU, что вместе с ростом перевалки зерновых грузов компенсировало снижение перевалки рудных и наливных грузов.

Государственными портовыми операторами, входящими в структуру управления Мининфраструктуры, было переработано 3 млн 925 тыс. тонн (19,8% от общего объема). Другими портовыми операторами (преимущественно частной формы собственности) на всех причалах было переработано 15 млн 917 тыс. тонн (80,2% общего объема). В том числе, портовыми операторами (преимущественно частной формы собственности) через причалы АМПУ - 8 млн 495 тыс. тонн (42,8% общего объема).