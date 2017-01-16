Морские порты Украины увеличили перевалку грузов на 15% с начала 2017 года

3 февраля 2017 г.

По оперативным данным ГП «Администрация морских портов Украины» в январе 2017 года грузопереработка в морских портах Украины составила 10 млн 032 тыс. тонн, что на 14,6% выше аналогичных показателей 2016 года.

Грузопереработка экспортных грузов в морских портах Украины составила 8 млн 094 тыс. тонн (рост на 30,3% к показателям 2016 года), импортных - 1 млн 423 тыс. тонн (снижение на 9% по сравнению с аналогичными показателями 2016 года).

Перевалка транзитных грузов составила 475 тыс. тонн (50% от показателей 2016 года), внутреннее сообщение - 39,3 тыс. тонн.

Переработка контейнеров в морских портах за отчетный период выросла на 30,5% и составила 48 911 TEU, что свидетельствует о постепенном восстановлении рынка контейнерной перевалки.

Государственными портовыми операторами, входящими в структуру управления Мининфраструктуры было переработано 1 млн 825 тыс. тонн (18,2% общего объема). Другими портовыми операторами (преимущественно частной формы собственности) на всех причалах было переработано 8 млн 206 тыс. тонн (81,8% общего объема). В том числе, портовыми операторами (преимущественно частной формы собственности) через причалы АМПУ - 4 млн 170 тыс. тонн (41,6% общего объема).

Почти двукратный рост перевалки зафиксирован в СМП «Октябрьск» (+ 86,6%). Кроме того, положительная динамика грузопереработки наблюдается в портах Херсон (+33,1%), «Южный» (+20.9%), Одесса (+20,4%), Ильичевск (+16,3%) и Николаев (+14, 8%).