С приветствием к читателям первого номера обратился оргкомитет XX Московского международного логистического форума (ММЛФ‒2017).
ММЛФ, который в этом году проходит в 20-й раз, стал символом логистики в России и знаковым не только для профессионального логистического сообщества страны, но и для крупнейших специалистов отрасли из стран ЕС и США.
В составе комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по транспорту и экспедированию создан подкомитет по логистике, в состав которого вошел главный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Олег Николаевич Курбатов. Руководство деятельностью подкомитета будет осуществлять проф. Олег Николаевич Дунаев.
Директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Гайдаровском форуме 2017 с докладом на тему «Методика и опыт оценки туристских потоков на территорию города Москвы и вклада туризма в ВРП» в рамках экспертной дискуссии на тему «Туризм. Экономика. Образование».
По оперативным данным ГП «Администрация морских портов Украины» в январе 2017 года грузопереработка в морских портах Украины составила 10 млн 032 тыс. тонн, что на 14,6% выше аналогичных показателей 2016 года.
Грузопереработка экспортных грузов в морских портах Украины составила 8 млн 094 тыс. тонн (рост на 30,3% к показателям 2016 года), импортных - 1 млн 423 тыс. тонн (снижение на 9% по сравнению с аналогичными показателями 2016 года).
Перевалка транзитных грузов составила 475 тыс. тонн (50% от показателей 2016 года), внутреннее сообщение - 39,3 тыс. тонн.
Переработка контейнеров в морских портах за отчетный период выросла на 30,5% и составила 48 911 TEU, что свидетельствует о постепенном восстановлении рынка контейнерной перевалки.
Государственными портовыми операторами, входящими в структуру управления Мининфраструктуры было переработано 1 млн 825 тыс. тонн (18,2% общего объема). Другими портовыми операторами (преимущественно частной формы собственности) на всех причалах было переработано 8 млн 206 тыс. тонн (81,8% общего объема). В том числе, портовыми операторами (преимущественно частной формы собственности) через причалы АМПУ - 4 млн 170 тыс. тонн (41,6% общего объема).
Почти двукратный рост перевалки зафиксирован в СМП «Октябрьск» (+ 86,6%). Кроме того, положительная динамика грузопереработки наблюдается в портах Херсон (+33,1%), «Южный» (+20.9%), Одесса (+20,4%), Ильичевск (+16,3%) и Николаев (+14, 8%).