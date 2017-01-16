Морской порт Черноморск и International Development Group LLC обсудили увеличение украинского экспорта и развитие торговли

20 февраля 2017 г.

Морской порт Черноморск (Ильичевск) посетили представители компании International Development Group LLC.

Во время визита специалисты ознакомились с производственными мощностями и инфраструктурой порта в рамках проекта для возможного увеличения объема украинского экспорта и содействия развития торговли за счет повышения эффективности работы международного торгового коридора, связывающего Украину с республиками Центральной Азии и за ее пределами (ТРАСЕКА).

Делегацию представляли: заместитель директора проекта по торговой политике компании International Development Group LLC Сергей Нерпий (Украина), представители компании International Development Group LLC Георгий Турдзеладзе (Грузия) и Рене Кист (Голландия).

От администрации Ильичевского морского порта коллег приняли: заместитель начальника по логистике Юрий Соколов, заместитель начальника по операционной деятельности Вячеслав Газун, начальник отдела стратегического развития Ирина Бабешко и начальник отдела координации субъектов портовой деятельности Артем Кирюхин.

Также члены делегации посетили паромный терминал, где на месте обсудили вопросы погрузки/выгрузки паромов и оформления грузов и коснулись аспектов востребованности перевозок по новому «Шелковому пути».