С приветствием к читателям первого номера обратился оргкомитет XX Московского международного логистического форума (ММЛФ‒2017).
ММЛФ, который в этом году проходит в 20-й раз, стал символом логистики в России и знаковым не только для профессионального логистического сообщества страны, но и для крупнейших специалистов отрасли из стран ЕС и США.
В составе комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по транспорту и экспедированию создан подкомитет по логистике, в состав которого вошел главный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Олег Николаевич Курбатов. Руководство деятельностью подкомитета будет осуществлять проф. Олег Николаевич Дунаев.
Директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Гайдаровском форуме 2017 с докладом на тему «Методика и опыт оценки туристских потоков на территорию города Москвы и вклада туризма в ВРП» в рамках экспертной дискуссии на тему «Туризм. Экономика. Образование».
Морской порт Черноморск (Ильичевск) посетили представители компании International Development Group LLC.
Во время визита специалисты ознакомились с производственными мощностями и инфраструктурой порта в рамках проекта для возможного увеличения объема украинского экспорта и содействия развития торговли за счет повышения эффективности работы международного торгового коридора, связывающего Украину с республиками Центральной Азии и за ее пределами (ТРАСЕКА).
Делегацию представляли: заместитель директора проекта по торговой политике компании International Development Group LLC Сергей Нерпий (Украина), представители компании International Development Group LLC Георгий Турдзеладзе (Грузия) и Рене Кист (Голландия).
От администрации Ильичевского морского порта коллег приняли: заместитель начальника по логистике Юрий Соколов, заместитель начальника по операционной деятельности Вячеслав Газун, начальник отдела стратегического развития Ирина Бабешко и начальник отдела координации субъектов портовой деятельности Артем Кирюхин.
Также члены делегации посетили паромный терминал, где на месте обсудили вопросы погрузки/выгрузки паромов и оформления грузов и коснулись аспектов востребованности перевозок по новому «Шелковому пути».