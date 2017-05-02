«МОСАВТОДОР» под контролем Omnicomm Online

17 мая 2017 г.

Подведены итоги внедрения спутникового мониторинга транспорта Omnicomm Online в автопарк государственного бюджетного учреждения Московской области “МОСАВТОДОР”. На данный момент оборудованием оснащено порядка 400-т единиц техники во всех территориальных подразделениях компании.

«Мы стараемся внедрять в производственный цикл самые современные технологии планирования, контроля производства работ и приемки конечного результата. Одной из таких технологий является оперативное управление транспортными средствами с использованием средств спутниковой навигации на базе технологии ГЛОНАСС, которое обеспечивает контроль местоположения транспортного средства в режиме реального времени, истории его движения, анализ расхода топлива и работы навесного оборудования», - заявил Станислав Ильяхинский, советник начальника ГБУ МО "Мосавтодор" по вопросам информационных технологий.

Для внедрения решения Omnicomm Online были установлены 400 приборов Optim2.0 в комплекте с датчиками уровня топлива LLS 30160 производства компании Omnicomm. Оснащение проходило в 26 территориальных подразделениях ГБУ МО «МОСАВТОДОР» на протяжении 2-х месяцев. Реализацией проекта занимался ключевой партнер Omnicomm - компания Омникомм Сервис.

Комментируя внедрение спутниковой системы мониторинга транспорта, Станислав Ильяхинский сообщил: “на протяжении нескольких лет данное оборудование зарекомендовало себя как очень надежное и отказоустойчивое. Также хочу отметить стабильность и точность этих устройств, подтвержденные напряженной эксплуатацией в непростых условиях. Использование данного оборудования позволило снизить неэксплуатационные пробеги транспортных средств, повысить качество выполняемых работ (особенно в части работ по содержанию дорог), а также сократить издержки на топливо как минимум на 15%».

«У Omnicomm большой пул компаний-клиентов, которые работают в области строительства и обслуживания дорог по всей России и за ее пределами. Специфика работ в данном сегменте предполагает наличие большого количества транспортных средств различной направленности, деятельность которых очень сложно привести к нормам, не имея спутникового мониторинга транспорта. Omnicomm Online помогает выявить достаточно большие резервы в увеличении производительности. Становится понятно в каком направлении прилагать усилия, каким образом контролировать, как выстраивать новый KPI на всей вертикали для сотрудников компании. Я могу сказать, что результаты в дорожном строительстве с точки зрения экономии самые наилучшие – нашим рекордом является экономия топлива в 80% на дорожноукладочном катке», - прокомментировал Борис Паньков, генеральный директор Omnicomm.