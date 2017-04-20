Перед вами новый выпуск Russian Logistics Journal – 2017, который призван познакомить зарубежную аудиторию с деятельностью русскоязычного журнала «Логистика», издающегося в Российской Федерации более 20 лет, а также с достижениями в российской логистике в 2016 г.
Оживление экономической ситуации в России к апрелю стало очевидным, многие компании вновь переходят от стратегии сохранения бизнеса к развитию. Вместе с производством растет грузопоток, увеличивается число заказов, медленно, но восстанавливаются финансовые показатели компаний. На этом фоне журнал «Логистика» представляет номер, посвященный новым технологиям в логистике.
18 апреля директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Всероссийской конференции по созданию новой системы статистического наблюдения во внутреннем туризме, организованной Министерством культуры Российской Федерации.
В I квартале 2017 года Московский филиал АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) перевез 62 тыс. тонн сборных грузов, увеличив на 22% аналогичный показатель 2016 года. Грузооборот в указанном сегменте вырос на 37% и составил 249 млн т-км.
Основную номенклатуру составили небольшие по объему партии товаров народного потребления, продовольственных продуктов и других грузов.
Росту показателей способствовало привлечении дополнительной грузовой базы в результате внедрения еженедельного сервиса филиала по отправке ускоренного поезда по маршруту Москва – Западная Сибирь с остановками в Екатеринбурге, Новосибирске и Иркутске.
Сборные грузы следовали в крытом подвижном составе со станций МЖД в адрес грузополучателей России, преимущественно на Север, Дальний Восток и в Сибирь. Основной экспортный грузопоток пришелся на Казахстан и Узбекистан.