Московский филиал ПГК наращивает объемы перевозок сборных грузов

2 мая 2017 г.

В I квартале 2017 года Московский филиал АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) перевез 62 тыс. тонн сборных грузов, увеличив на 22% аналогичный показатель 2016 года. Грузооборот в указанном сегменте вырос на 37% и составил 249 млн т-км.

Основную номенклатуру составили небольшие по объему партии товаров народного потребления, продовольственных продуктов и других грузов.

Росту показателей способствовало привлечении дополнительной грузовой базы в результате внедрения еженедельного сервиса филиала по отправке ускоренного поезда по маршруту Москва – Западная Сибирь с остановками в Екатеринбурге, Новосибирске и Иркутске.

Сборные грузы следовали в крытом подвижном составе со станций МЖД в адрес грузополучателей России, преимущественно на Север, Дальний Восток и в Сибирь. Основной экспортный грузопоток пришелся на Казахстан и Узбекистан.