Московский филиал ПГК в 2 раза увеличил погрузку строительных грузов

19 июня 2017 г.

В январе-мае 2017 года Московский филиал АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) перевез по Московской железной дороге (МЖД) 178 тыс. тонн грузов, в 2 раза увеличив аналогичные показатели прошлого года. Грузооборот вырос в 1,7 раз и составил 244 млн т-км. Доля ПГК в общем объёме перевозок строительных грузов на Московской магистрали выросла с 5% до 10%.

Основную номенклатуру погрузки составили щебень, молотый известняк, керамические плитки, железобетонные конструкции и изделия.

«Мы расширили номенклатуру перевозимых грузов – стали перевозить щебень в адрес столичных предприятий, грузополучателей Юго-Восточной магистрали и Белоруссии. Росту объемов перевозок также способствует реализация крупных инфраструктурных проектов. Кроме того, с прошлого года наблюдается перемещение грузопотока с автомобильного на железнодорожный транспорт в связи с введенными ограничениями для большегрузных автомобилей», – прокомментировал причины роста директор Московского филиала Виктор Храпов.

В частности, за 5 месяцев 2017 года филиал перевез 63 тыс. тонн щебня (в аналогичный период прошлого года погрузка не велась). На 15% увеличилась погрузка молотого известняка, до 49 тыс. тонн, в 3 раза –железобетонных конструкций и изделий, до 12 тыс. тонн. На уровне 2016 года сохранились объемы перевозок керамических плиток – 22 тыс. тонн.

Объемы внутренних и экспортных перевозок в данном сегменте выросли в 2 раза к уровню прошлого года – до 160 тыс. тонн и 18 тыс. тонн, соответственно.

Грузы следовали в крытом подвижном составе, полувагонах, цементовозах и на платформах со станций МЖД в адрес грузополучателей России, а также на экспорт в страны ближнего зарубежья, преимущественно в Казахстан и Белоруссию.