Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
Дорогая наша Юлия Евгеньевна! От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! Для всего нашего коллектива Вы – не просто руководитель, но и путеводная звезда! Вы – бесспорный лидер, поддержка и опора, настоящий друг, способный поддержать каждого сотрудника в трудный период жизни. Вы вдохновляете нас своим жизнелюбием, работать с Вами – большое счастье.
Весна этого года оказалась насыщенной для логистической отрасли. Вслед за крупнейшими транспортными выставками «ТрансРоссия-2017» и «ТрансКаспиан-2017» прошли и другие не менее значимые мероприятия – выставка «СТЛ», а также событие международного масштаба ‒ мюнхенская Transport Logistic 2017. На страницах журнала вы найдете подробности об этих мероприятиях, мнения участников событий и возможные прогнозы на будущее. Забегая вперед, отметим очевидный факт: экономическая ситуация в России понемногу стабилизируется, компании вновь начинают делать вложения в развитие бизнеса.
В январе-мае 2017 года Московский филиал АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) перевез по Московской железной дороге (МЖД) 178 тыс. тонн грузов, в 2 раза увеличив аналогичные показатели прошлого года. Грузооборот вырос в 1,7 раз и составил 244 млн т-км. Доля ПГК в общем объёме перевозок строительных грузов на Московской магистрали выросла с 5% до 10%.
Основную номенклатуру погрузки составили щебень, молотый известняк, керамические плитки, железобетонные конструкции и изделия.
«Мы расширили номенклатуру перевозимых грузов – стали перевозить щебень в адрес столичных предприятий, грузополучателей Юго-Восточной магистрали и Белоруссии. Росту объемов перевозок также способствует реализация крупных инфраструктурных проектов. Кроме того, с прошлого года наблюдается перемещение грузопотока с автомобильного на железнодорожный транспорт в связи с введенными ограничениями для большегрузных автомобилей», – прокомментировал причины роста директор Московского филиала Виктор Храпов.
В частности, за 5 месяцев 2017 года филиал перевез 63 тыс. тонн щебня (в аналогичный период прошлого года погрузка не велась). На 15% увеличилась погрузка молотого известняка, до 49 тыс. тонн, в 3 раза –железобетонных конструкций и изделий, до 12 тыс. тонн. На уровне 2016 года сохранились объемы перевозок керамических плиток – 22 тыс. тонн.
Объемы внутренних и экспортных перевозок в данном сегменте выросли в 2 раза к уровню прошлого года – до 160 тыс. тонн и 18 тыс. тонн, соответственно.
Грузы следовали в крытом подвижном составе, полувагонах, цементовозах и на платформах со станций МЖД в адрес грузополучателей России, а также на экспорт в страны ближнего зарубежья, преимущественно в Казахстан и Белоруссию.