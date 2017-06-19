Московский филиал ПКГ утроил грузооборот платформ

11 августа 2017 г.

За 7 месяцев 2017 года Московский филиал АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) перевез платформами 30 тыс. тонн грузов, в 2 раза превысив аналогичные показатели прошлого года. Грузооборот вырос почти в 3 раза и составил 83 млн т-км. Доля ПГК в общем объёме перевозок указанного сегмента по Московской железной дороге (МЖД) выросла с 9% до 18%.

«Росту показателей способствовала адресная работа специалистов филиала с региональными грузоотправителями, увеличение сезонного внутреннего спроса на строительные грузы и сельскохозяйственную технику. Кроме того, мы нарастили перевозки продукции ПАО «Дмитровский завод Мостовых Железобетонных Конструкций» со станции Дмитров Московской железной дороги», – уточнил директор Московского филиала Виктор Храпов.

«Мы поставляем конструкции для строительства таких крупных объектов, как железнодорожная инфраструктура Байкало-Амурской магистрали-2 (БАМ-2), транспортно-перегрузочный комплекс в Хабаровском крае и автодорога в обход Саранска. 90% продукции Дмитровского завода МЖБК отгружается платформами ПГК. Мы ценим наших партнеров за своевременное и полное выполнение заявок, оперативное решение любых вопросов», – прокомментировала заместитель директора ПАО «Дмитровский Завод Мостовых Железобетонных Конструкций» Валентина Кочергина.

В отчетный период существенно выросли объемы погрузки: строительных материалов – в 3 раза, до 15 тыс. тонн, сборных грузов – в 4 раза, до 7,2 тыс. тонн. На 25% увеличились объемы отправки колесной техники, до 1,9 тыс. тонн.

Грузы отправлялись на платформах преимущественно со станций Брянск-Льговский, Селятино, Дмитров, Балабаново и Алексин МЖД в адрес грузополучателей России.