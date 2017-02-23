Московского филиала ПГК увеличил объемы перевозок металлолома

13 марта 2017 г.

В феврале 2017 года Московский филиал АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) перевез 75 тыс. тонн металлолома, на 16% увеличив аналогичные показатели 2016 года. Грузооборот в указанном сегменте вырос на 48% и составил 43,2 млн т-км.

Положительная динамика обусловлена увеличением объемов погрузки лома черных металлов на 15%, до 68,4 тыс. тонн, в адрес Выксунского металлургического завода (АО «ВМЗ», Нижегородская область) и Череповецкого металлургического комбината (ПАО «Северсталь», Вологодская область).

Кроме того, на 41%, до 6,4 тыс. тонн, выросли отправки сборного стального лома, преимущественно в адрес электрометаллургического завода НЛМК-Калуга (Калужская область).