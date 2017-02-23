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Выпуск будет представлен на 2-й Международной выставке транспортно-логистических услуг и технологий TransRussia/TransLogistica.
Выставка TransRussia/TransLogistica состоится 18‒20 апреля 2017 г. в Москве, в МВК «Крокус Экспо».
TransRussia/TransLogistica – самая крупная в России выставка транспортно-логистических услуг и технологий. В 2016 г. в выставке приняли участие 335 российских и иностранных компаний из 27 стран мира.
Второй номер журнала «ЛОГИСТИКА» в 2017 г. посвящен взаимодействию логистики и ритейла и проблемам, возникающим при их сотрудничестве. Собранная в номере информация характеризует развитие рынка ритейла и смежных областей и будет интересна работникам обозначенных структур.
23 февраля празднует свой день рождения главный научный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Дыбская Валентина Владимировна.
Редакция журнала «ЛОГИСТИКА» поздравляет Валентину Владимировну с Днем рождения, желает счастья, успеха во всех начинаниях, новых достижений, исполнения желаний!
В феврале 2017 года Московский филиал АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) перевез 75 тыс. тонн металлолома, на 16% увеличив аналогичные показатели 2016 года. Грузооборот в указанном сегменте вырос на 48% и составил 43,2 млн т-км.
Положительная динамика обусловлена увеличением объемов погрузки лома черных металлов на 15%, до 68,4 тыс. тонн, в адрес Выксунского металлургического завода (АО «ВМЗ», Нижегородская область) и Череповецкого металлургического комбината (ПАО «Северсталь», Вологодская область).
Кроме того, на 41%, до 6,4 тыс. тонн, выросли отправки сборного стального лома, преимущественно в адрес электрометаллургического завода НЛМК-Калуга (Калужская область).