Москвичи стали чаще ездить в Минск

5 апреля 2017 г.

Международный онлайн-сервис для поиска и покупки билетов на автобусы Busfor проанализировал наиболее популярные направления, которыми пользовались москвичи в I квартале 2017 года, и выявил: по сравнению с тем же периодом прошлого года продажа билетов по маршруту «Москва — Минск» выросла в 3 раз.

«Мы добились этого результата за счет новых маршрутов и более гибкого расписания рейсов. Такая тенденция говорит о быстром развитии рынка автобусных перевозок. Это закрепит лидерство данной инфраструктуры и повысит ее конкурентоспособность. Если годовой пассажиропоток авиакомпаний составляет 88 млн человек, а в случае ж/д-транспорта — 200 млн (без учета пригородных направлений), то рынок автобусных междугородных перевозок обслуживает 300 млн пассажиров в год. Дальнейшая автоматизация автотранспортной отрасли и продажа билетов онлайн также будут способствовать росту популярности автобусных междугородных автобусных сообщений, в то время как авиа и жд рынок уже полностью автоматизирован и предпосылки к росту минимальны», — комментирует Артем Алтухов, коммерческий директор Busfor.

По данным Busfor, традиционно лидирует направление между Москвой и Санкт-Петербургом: здесь наблюдается самый большой пассажиропоток.

Популярностью у пассажиров автобусов пользуются Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Воронеж и Пенза, а также более южные направления. На 5 самых востребованных маршрутов приходится 15% продаж билетов.

Согласно статистике Busfor, путешественники, выезжающие за рубеж, чаще всего отправляются в страны, граничащие с Россией. За первые три месяца 2017 года было продано в 3 раза больше билетов по направлению «Москва - Минск», чем в 2016 году.

Топ-5 зарубежных городов назначения включает также Киев, Таллин, Одессу и Хельсинки.

В целом в России продается более 300 миллионов билетов на автобусы в год.