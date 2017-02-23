Мы открыты к диалогу с бизнесом и общественностью в решении проблем в сфере инфраструктуры, - Владимир Кистион о работе Логистического комитета при Кабмине

9 марта 2017 г.

Логистический комитет при Кабинете Министров Украины будет способствовать комплексному решению проблем, накопившихся в сфере инфраструктуры, поможет более качественно координировать деятельность центральных органов исполнительной власти и взаимодействовать с бизнесом и общественными организациями.

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион по результатам второго заседания комитета.

«Логистический комитет как межведомственная рабочая группа призвана помочь решить те проблемы, которые накопились в сфере инфраструктуры за последние годы. За два последних года индекс логистической эффективности Украины снизился на 19 позиций: с 61-го места в 2014 году до 80-го – в 2016 году. Нам необходим комплексный анализ проблем и координация деятельности органов власти в их решении. Именно для этого и был создан Логистический комитет», - отметил Владимир Кистион.

По его словам, основные задачи, которые возложены на комитет, - это анализ и выявление логистических проблем и препятствий; определение путей, механизма и способов внедрения реформ в сфере логистики; подготовка предложений по совершенствованию законодательной и нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы логистики.

Деятельность Логистического комитета будет сосредоточена на трех направлениях: стратегическом развитии инфраструктуры, вопросах оптимизации торговли и вопросах оптимизации тарифов. Согласно этим трем направлениям в составе комитета сформированы три рабочие подгруппы. Их возглавят, соответственно, первый заместитель министра инфраструктуры Евгений Кравцов, заместитель министра экономического развития и торговли Михаил Титарчук и заместитель министра финансов Сергей Марченко.

В состав подгрупп входят представители профильных министерств и центральных органов исполнительной власти. Кроме того, к участию в Логистическом комитете и деятельности соответствующих подгрупп приглашают представителей общественности и бизнеса.

«Поскольку комитет должен применять комплексный подход к решению проблем и внедрению реформ, мы обязательно приглашаем к сотрудничеству представителей бизнеса и профильных ассоциаций. Я лично и все участники комитета будут рады видеть конструктивные предложения от всех заинтересованных сторон. Мы открыты к диалогу с бизнесом и общественностью в решении проблем в сфере инфраструктуры», - отметил Владимир Кистион.

В ближайшее время на правительственном портале будет размещено приглашение и условия участия в очередном заседании Логистического комитета.