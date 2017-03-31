Мышь не проскочит: «Деловые Линии» успешно прошли проверку ФСБ

20 апреля 2017 г.

ГК «Деловые Линии» не допускает к перевозке опасные грузы. Это подтвердила проверка УФСБ по Ивановской области. 10 апреля 2017 года сотрудники ведомства попробовали сдать муляж взрывного устройства в филиале «Деловых Линий» в Иваново. Однако запрещенный предмет был сразу же выявлен.

При осмотре груза сотрудник склада, согласно инструкциям, внимательно осматривал посылку и обнаружил опасный груз среди личных вещей. Прибывшие сотрудники УФСБ по Ивановской области констатировали, что проверка прошла успешно, и поблагодарили коллектив «Деловых Линий» за бдительность.

Напомним, что проверки УФСБ РФ на соблюдение закона о противодействии терроризму уже успешно прошли и другие подразделения группы компаний — Воронеж, Волгоград, Казань, Курск, Уфа. А также, «Деловые Линии» проводят и собственные контрольные проверки.