18 апреля директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Всероссийской конференции по созданию новой системы статистического наблюдения во внутреннем туризме, организованной Министерством культуры Российской Федерации.
Приглашаем вас посетить наш стенд В-441 на выставке TransRussia/TransLogistica 2017, которая состоится с 18 по 20 апреля 2017 года в Москве в МВК «Крокус Экспо».
29-го марта в редакционный совет журнала «Логистика» вошел Владимир Иванович Апатцев.
ГК «Деловые Линии» не допускает к перевозке опасные грузы. Это подтвердила проверка УФСБ по Ивановской области. 10 апреля 2017 года сотрудники ведомства попробовали сдать муляж взрывного устройства в филиале «Деловых Линий» в Иваново. Однако запрещенный предмет был сразу же выявлен.
При осмотре груза сотрудник склада, согласно инструкциям, внимательно осматривал посылку и обнаружил опасный груз среди личных вещей. Прибывшие сотрудники УФСБ по Ивановской области констатировали, что проверка прошла успешно, и поблагодарили коллектив «Деловых Линий» за бдительность.
Напомним, что проверки УФСБ РФ на соблюдение закона о противодействии терроризму уже успешно прошли и другие подразделения группы компаний — Воронеж, Волгоград, Казань, Курск, Уфа. А также, «Деловые Линии» проводят и собственные контрольные проверки.