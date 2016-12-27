Директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Гайдаровском форуме 2017 с докладом на тему «Методика и опыт оценки туристских потоков на территорию города Москвы и вклада туризма в ВРП» в рамках экспертной дискуссии на тему «Туризм. Экономика. Образование».
От лица "Агентства Маркет Гайд" и редакции журнала "ЛОГИСТИКА" и "Промышленная окраска" поздравляем Вас с Новым 2017 годом и Рождеством!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех Ваших начинаниях. Пусть Новый год принесет Вам удачу в реализации планов, счастье и радость в Ваши семьи.
Мы высоко ценим наше сотрудничество и надеемся на его успешное продолжение в 2017 году!
В №12 журнала «ЛОГИСТИКА» за 2016 год опубликована «Методика оценки туристских потоков на территорию города Москвы». Авторами разработки являются Юлия Кислова, кандидат экономических наук, директор ООО «Агентство Маркет Гайд» и Анна Казунина, руководитель проектов ООО «Агентство Маркет Гайд. Методика предполагает новый подход к расчету суммарного туристского потока на территорию города Москвы и дает возможность применять ее при расчетах данных транспортной статистики и статистики туристских размещений.
В 2016 году перевозки пассажиров поездами дальнего следования в международном сообщении со странами дальнего зарубежья выросли на 8,5 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили более 641 тыс. человек. Наибольший рост наблюдается в сообщении Россия – Германия (+ 32,6 %), Россия – Франция (+ 30,2 %), Россия – Италия (+ 22,6 %), Россия – Чехия (+ 19,4 %), Россия – Польша (+ 6,5 %), Россия – Финляндия (+ 5,7 %), Россия – Австрия (+ 2,2 %).
В сообщении со странами Европы курсируют комфортабельные поезда АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД»), состоящие из новых четырехместных купейных вагонов габарита RIC совместного производства ОАО «Тверской вагоностроительный завод» и Siemens. В вагонах предусмотрены удобные спальные места, розетки в каждом купе и откидной столик в комбинации с раковиной. Все вагоны оборудованы системой кондиционирования воздуха с индивидуальной регулировкой в купе, в каждом вагоне находятся две санитарные комнаты (одна – со встроенным душем).
Учитывая рост спроса на перевозки и в целях повышения качества обслуживания пассажиров, с 17 декабря 2016 года начал курсировать новый международный поезд № 13/14 «Стриж»/Strizh сообщением Москва – Берлин. Отличительной чертой данного поезда является то, что впервые пассажирский поезд сформирован из вагонов, оборудованных системой автоматического изменения ширины колесных пар. Эта технология позволяет сократить время на переход с железнодорожной колеи российского стандарта (1520 мм) на европейский (1435 мм) по ст. Брест (Белоруссия).
Таким образом, расстояние от Москвы до Берлина поезд преодолевает почти на 5 часов быстрее. Поезд курсирует два раза в неделю, по субботам и воскресеньям из Москвы и по воскресеньям и понедельникам из Берлина.
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Согласно графику движения поездов на 2016/2017 год международные пассажирские перевозки будут осуществляться в прямом и транзитном сообщениях в 11 стран Европы и Азии – Германию, Францию, Польшу, Австрию, Чехию, Монако, Италию, Финляндию, Китай, Монголию, КНДР по 20 международным маршрутам.