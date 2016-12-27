На 8,5 % выросли перевозки пассажиров в сообщении со странами дальнего зарубежья в 2016 году

16 января 2017 г.

В 2016 году перевозки пассажиров поездами дальнего следования в международном сообщении со странами дальнего зарубежья выросли на 8,5 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили более 641 тыс. человек. Наибольший рост наблюдается в сообщении Россия – Германия (+ 32,6 %), Россия – Франция (+ 30,2 %), Россия – Италия (+ 22,6 %), Россия – Чехия (+ 19,4 %), Россия – Польша (+ 6,5 %), Россия – Финляндия (+ 5,7 %), Россия – Австрия (+ 2,2 %).

В сообщении со странами Европы курсируют комфортабельные поезда АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД»), состоящие из новых четырехместных купейных вагонов габарита RIC совместного производства ОАО «Тверской вагоностроительный завод» и Siemens. В вагонах предусмотрены удобные спальные места, розетки в каждом купе и откидной столик в комбинации с раковиной. Все вагоны оборудованы системой кондиционирования воздуха с индивидуальной регулировкой в купе, в каждом вагоне находятся две санитарные комнаты (одна – со встроенным душем).

Учитывая рост спроса на перевозки и в целях повышения качества обслуживания пассажиров, с 17 декабря 2016 года начал курсировать новый международный поезд № 13/14 «Стриж»/Strizh сообщением Москва – Берлин. Отличительной чертой данного поезда является то, что впервые пассажирский поезд сформирован из вагонов, оборудованных системой автоматического изменения ширины колесных пар. Эта технология позволяет сократить время на переход с железнодорожной колеи российского стандарта (1520 мм) на европейский (1435 мм) по ст. Брест (Белоруссия).

Таким образом, расстояние от Москвы до Берлина поезд преодолевает почти на 5 часов быстрее. Поезд курсирует два раза в неделю, по субботам и воскресеньям из Москвы и по воскресеньям и понедельникам из Берлина.

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Согласно графику движения поездов на 2016/2017 год международные пассажирские перевозки будут осуществляться в прямом и транзитном сообщениях в 11 стран Европы и Азии – Германию, Францию, Польшу, Австрию, Чехию, Монако, Италию, Финляндию, Китай, Монголию, КНДР по 20 международным маршрутам.