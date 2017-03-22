29-го марта в редакционный совет журнала «Логистика» вошел Владимир Иванович Апатцев.
Транспорт ‒ двигатель любой экономики. От его состояния зависит ускорение или замедление развития страны, он может стать драйвером или тормозом экономики и влияет на жизнедеятельность любого региона. Для России, территории которой разнесены по 9 часовым поясам, он имеет особое значение. Многие проблемы страны связаны с неравномерной развитостью транспортной инфраструктуры, в последние годы к ним добавилось отставание в применении современных транспортных технологий. Все эти вопросы освещены в третьем номере журнала.
21 марта журнал «ЛОГИСТИКА» принял участие VIII ежегодной конференции «Барьеры и точки роста для транспортной отрасли России» деловой газеты «Ведомости».
Морской порт «Усть-Дунайск» принял первое в новом круизном сезоне пассажирское судно.
Около 11:00 утра 7 апреля судно NESTROY (флаг Швейцарии) посетило портопункт Вилково, где пассажирам провели увлекательную экскурсию на теплоходе «Евгений Косяков» по живописным уголкам Придунавья. В программу экскурсии также вошло посещение «0» километра реки Дунай.
Судно курсирует на линии от Вены до Вилково. Максимальная вместимость судна 230 пассажиров.
Всего в 2017 году морской порт «Усть-Дунайск» ожидает 27 заходов пассажирских судов. Из них 18 заходов речных судов и 9 заходов морского судна «Принцесса Днепра».