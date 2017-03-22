На Дунае стартовала круизная навигация

7 апреля 2017 г.

Морской порт «Усть-Дунайск» принял первое в новом круизном сезоне пассажирское судно.

Около 11:00 утра 7 апреля судно NESTROY (флаг Швейцарии) посетило портопункт Вилково, где пассажирам провели увлекательную экскурсию на теплоходе «Евгений Косяков» по живописным уголкам Придунавья. В программу экскурсии также вошло посещение «0» километра реки Дунай.

Судно курсирует на линии от Вены до Вилково. Максимальная вместимость судна 230 пассажиров.

Всего в 2017 году морской порт «Усть-Дунайск» ожидает 27 заходов пассажирских судов. Из них 18 заходов речных судов и 9 заходов морского судна «Принцесса Днепра».