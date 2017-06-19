На линии Журавка – Миллерово завершены строительно-монтажные работы

11 августа 2017 г.

ОАО «Российские железные дороги» завершили строительно-монтажные работы на новой железнодорожной линии Журавка – Миллерово и приступили к пуско-наладочным работам и тестовой эксплуатации отдельных участков магистрали. Пробный поезд, состоящий из локомотива и нескольких грузовых вагонов, уже прошел по участку от станции Журавка до станции Боченково протяженностью 122 км. Работы по подготовке остальных участков линии к запуску находятся в завершающей стадии. Окончательный ввод в эксплуатацию и открытие движения пассажирских поездов на линии планируется к концу осени 2017 года.

Тестовая эксплуатация линии Журавка – Миллерово позволит проверить готовность железнодорожной инфраструктуры, наладить работу систем управления движением, а также подготовить локомотивные бригады, которым предстоит управлять поездами на этом участке.

Новая железная дорога длиной 137 км проходит по территории Воронежской и Ростовской областей. Дорога является двухпутной на всем протяжении и электрифицированной, здесь построено 7 новых железнодорожных станций: Зайцевка, Сергеевка, Сохрановка; Кутейниково, Виноградовка, Колодези и Боченково.

Проект характеризуется большим количеством искусственных сооружений – 98 объектов, в том числе: 5 железнодорожных мостов, включая мост через реку Калитва длиной 158 метров, 1 виадук, 4 автодорожных путепровода, 2 скотопрогона, 20 железнодорожных путепроводов для проезда сельхозтехники, 66 водопропускных труб.

Еще одной особенностью линии стал большой объем земляных работ, общим объемом 41,5 млн куб.м, что позволило выровнять перепад высот на линии.

Благодаря этому магистраль станет частью скоростного железнодорожного хода, соединяющего Центральную Россию с Черноморским побережьем. По проекту максимальная скорость движения поездов: пассажирских – 140 км/ч с перспективой увеличения до 160 км/ч, грузовых – до 90 км/ч.

Для электрификации участка потребовалась реконструкция двух тяговых подстанций (Журавка и Старая Станица), а также строительство трех новых тяговых подстанций (Сергеевка, Кутейниково и Колодези). Кроме того, были проложены 318 км линий электропередач.

На последнем этапе строительства проведены работы по балластировке и выправке пути, регулировке контактной сети, настройке устройств сигнализации, централизации и блокировки, которые в автоматическом режиме отвечают за движение поездов.

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Цель проекта – развитие железнодорожной инфраструктуры в направлении Центр – Юг, увеличение ее пропускной способности, обеспечение транспортной безопасности грузовых и пассажирских перевозок, минуя территорию Украины.

Для сокращения сроков строительства работы были развернуты одновременно на всех участках магистрали. Было построено 4 временных вахтовых поселка для строителей, проложены технологические автомобильные дороги, временные электрические сети и другая инфраструктура.

Также были выполнены работы по очистке участков местности от взрывоопасных предметов и археологические раскопки 15 курганов. Из зоны строительства были вынесены инженерные коммуникации сторонних организаций, в том числе высоковольтные линии электропередачи и газопроводы.