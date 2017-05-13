На Международном форуме «Инновации в дорожном строительстве» Компания «ВТМ дорпроект» продемонстрирует новое качество управления проектами.

13 июня 2017 г.

14-16 июня в Сочи пройдет III-й Международный форум «Инновации в дорожном строительстве», где Компания «ВТМ дорпроект» представит качественно новый подход к управлению проектами на примере одного из объектов компании - «Строительство надземного пешеходного перехода на км 5+430 Нового выхода на МКАД с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» в Одинцовском районе Московской области».

Использование современной информационной системы при разработке документации позволяет структурировать проект на самом раннем этапе и дает возможность контролировать все аспекты на протяжении жизненного цикла. В основе технологии лежит процесс одновременной работы специалистов всех технических дисциплин в единой инженерной среде проектирования.

Кроме этого, посетители Форума смогут ознакомиться с проектными решениями и погрузиться в атмосферу будущего строительства с помощью специальных устройств дополненной реальности, благодаря которым виртуальные объекты попадают в реальный мир пользователя.

«Современный подход к управлению проектом максимально снижает вероятность нарушения сроков и превышения стоимости на всех этапах жизненного цикла объекта. Появляется возможность контролировать риски, исключать дополнительные издержки за счет вынужденных простоев строительного производства. Каждый участник проекта получает преимущества использования единой информационной среды, а именно: повышение качества документации, наглядный анализ технологии выполнения работ, актуальные данные о ходе реализации объекта», - комментирует учредитель Компании «ВТМ дорпроект» Михаил Ткаченко. «Необходимым условием получения эффекта является сосредоточение рычагов управления системой у конечного выгодоприобретателя – Заказчика проекта, а также включение в единую систему управления всех участников реализации объекта», - добавляет Михаил Ткаченко.