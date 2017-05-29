Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
Дорогая наша Юлия Евгеньевна! От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! Для всего нашего коллектива Вы – не просто руководитель, но и путеводная звезда! Вы – бесспорный лидер, поддержка и опора, настоящий друг, способный поддержать каждого сотрудника в трудный период жизни. Вы вдохновляете нас своим жизнелюбием, работать с Вами – большое счастье.
Весна этого года оказалась насыщенной для логистической отрасли. Вслед за крупнейшими транспортными выставками «ТрансРоссия-2017» и «ТрансКаспиан-2017» прошли и другие не менее значимые мероприятия – выставка «СТЛ», а также событие международного масштаба ‒ мюнхенская Transport Logistic 2017. На страницах журнала вы найдете подробности об этих мероприятиях, мнения участников событий и возможные прогнозы на будущее. Забегая вперед, отметим очевидный факт: экономическая ситуация в России понемногу стабилизируется, компании вновь начинают делать вложения в развитие бизнеса.
В январе-мае 2017 года Московский филиал АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) перевез 646 тыс. тонн металлолома, на 16% увеличив аналогичные показатели 2016 года. Грузооборот в указанном сегменте вырос на 47% и составил 371 млн т-км.
«Выйти на такие показатели нам удалось за счет предоставления качественного сервиса и своевременного обеспечения подвижным составом растущих объемов перевозок лома черных металлов в адрес предприятий группы Новолипецкого металлургического комбината», – отметил директор филиала Виктор Храпов.
Объем погрузки экспорта сократился на 60%, до 2,5 тыс. тонн, что компенсировалось ростом отгрузок на внутренней рынок. По сравнению с 2016 годом во внутреннем сообщении филиал перевез 643,5 тыс. тонн, что на 17% выше аналогичного периода прошлого года.
Грузы следовали в полувагонах со станций Московской железной дороги преимущественно в адрес предприятий группы НЛМК, «Северсталь», Выксунского металлургического завода, а также на экспорт в Белоруссию.