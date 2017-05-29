На МЖД вырос объем перевозок металлолома в полувагонах ПГК

29 июня 2017 г.

В январе-мае 2017 года Московский филиал АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) перевез 646 тыс. тонн металлолома, на 16% увеличив аналогичные показатели 2016 года. Грузооборот в указанном сегменте вырос на 47% и составил 371 млн т-км.

«Выйти на такие показатели нам удалось за счет предоставления качественного сервиса и своевременного обеспечения подвижным составом растущих объемов перевозок лома черных металлов в адрес предприятий группы Новолипецкого металлургического комбината», – отметил директор филиала Виктор Храпов.

Объем погрузки экспорта сократился на 60%, до 2,5 тыс. тонн, что компенсировалось ростом отгрузок на внутренней рынок. По сравнению с 2016 годом во внутреннем сообщении филиал перевез 643,5 тыс. тонн, что на 17% выше аналогичного периода прошлого года.

Грузы следовали в полувагонах со станций Московской железной дороги преимущественно в адрес предприятий группы НЛМК, «Северсталь», Выксунского металлургического завода, а также на экспорт в Белоруссию.