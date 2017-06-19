На пике технологий: «Деловые Линии», «Группа Ренессанс Страхование» и BIA-Technologies запустили новый проект на принципах blockchain

7 августа 2017 г.

Инновация ориентирована на страхование грузов. Blockchain – сеть (защищенная от взлома, четко структурированная и децентрализованная система) будет иметь доступ сразу ко всем необходимым для защиты грузов параметрам перевозки: начиная от вводных данных об отправителях и получателях и закачивая сопровождающими документами и всеми корректировками, появившимися в ходе транспортировки.

Клиентам «Деловых Линий» новая технология даст понятные схемы тарификации страховых услуг и эффективные механизмы получения страховых выплат. Для бизнеса принцип blockchain снизит риск возникновения ошибок и сократит расходы на обработку данных.

Создать информационную экосистему «Деловым Линиям» и «Группе Ренессанс Страхование» помогла компания BIA-Technologies. До сентября 2017 года проект будет работать в закрытом тестовом режиме, а далее намечен запуск пилотного варианта в жизнь.

«В течение двух лет мы развиваем инновационные страховые предложения: страхование груза без объявленной стоимости, страхование сроков доставки. Мы стараемся создать решения, которые удовлетворят все потребности наших клиентов. Технология blockсhain — инновационное решение для логистического рынка — которое предлагает полный контроль и безопасность хранения данных за счет их распределения. Но главное — инновация укрепит доверие между всеми участниками процесса страхования», - отметил директор управления маркетинга и коммерции ГК «Деловые Линии» Давид Шамаев.

«Делая ставку на использование самых высокотехнологичных решений, мы продолжаем развитие совместного проекта по страхованию грузов с помощью использования одной из самых перспективных на сегодня технологий, - комментирует вице-президент Группы Ренессанс страхование Денис Быстров. – Для нас это решение открывает целый спектр возможностей: от построения мультипараметрической системы индивидуальной тарификации грузоперевозок с использованием скоринговой модели на основе детального анализа страховых случаев до разработки комплексного предложения по страхованию исходя из специфики и потребностей бизнеса каждого клиента».

«В решении, предложенном BIA-Technologies, собраны лучшие мировые инновации в области защиты бизнес-коммуникаций и построения распределенных высоконагруженных систем. Разработанная система представляет из себя сеть типа «консорциум» на платформе Hyperledger, защищенную как современными криптографическими средствами, так и классическими способами защиты информации. Платформа Hyperledger поддерживается крупнейшими мировыми производителями программного обеспечения, такими, как: IBM, American Express, Intel, CISCO, SAP и другими. Недавно платформа вошла в список проектов, поддерживаемых Linux Foundation. Решение компании BIA-Technologies также ориентировано на то, что данная платформа является решением с открытым кодом и может использоваться в условиях импортозамещения и ограничения трафика. Этот проект позволит нам с партнерами сформировать облик будущей экосистемы страхования в логистической отрасли», - прокомментировал исполнительный директор компании BIA-Technologies Сергей Барыкин.