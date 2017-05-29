Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
Дорогая наша Юлия Евгеньевна! От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! Для всего нашего коллектива Вы – не просто руководитель, но и путеводная звезда! Вы – бесспорный лидер, поддержка и опора, настоящий друг, способный поддержать каждого сотрудника в трудный период жизни. Вы вдохновляете нас своим жизнелюбием, работать с Вами – большое счастье.
Весна этого года оказалась насыщенной для логистической отрасли. Вслед за крупнейшими транспортными выставками «ТрансРоссия-2017» и «ТрансКаспиан-2017» прошли и другие не менее значимые мероприятия – выставка «СТЛ», а также событие международного масштаба ‒ мюнхенская Transport Logistic 2017. На страницах журнала вы найдете подробности об этих мероприятиях, мнения участников событий и возможные прогнозы на будущее. Забегая вперед, отметим очевидный факт: экономическая ситуация в России понемногу стабилизируется, компании вновь начинают делать вложения в развитие бизнеса.
Екатеринбург уже сейчас может считаться логистическим центром УрФО. Такое заявление сделал первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов во время посещения Центра электронного декларирования и Екатеринбургского таможенного терминала. Столица Урала обладает достаточно развитой инфраструктурой для приема, отправки и транзита грузов, следующих из Китая в Европу. А с 2018 года на базе Центра электронного декларирования будет «обкатываться» Стратегия развития таможенных служб до 2020 года, в частности, переход на полную автоматизацию и информатизацию.
«Наш город имеет преимущество, находясь на границе Европы и Азии, а теперь еще и созданы современные условия и развитая таможенная инфраструктура. Это большой шаг к тому, чтобы Екатеринбург и Свердловская область могли полноценно считаться крупным логистическим центром», – объясняет Алексей Орлов.
Одно из главных требований, которое предусматривает Стратегия развития российской таможенной службы – полный переход на электронное декларирование всех товаров. Чтобы наглядно продемонстрировать, как работает эта система в Екатеринбурге, уральских журналистов и первых лиц региона позвали в Центр электронного декларирования. Именно на базе ЦЭД Екатеринбургской таможни будут апробировать технологии, описанные в Стратегии: полный отказ от бумажного документооборота, сведение в одно место всех электронных деклараций, поступающих в семь таможен, входящих в Уральское таможенное управление (Екатеринбургская, Кольцовская, Челябинская, Тюменская, Ханты-Мансийская, Ямало-Ненецкая) и другие новшества.
«Формат работы нашего центра – это достойный пример для масштабирования этой технологии в дальнейшем. Центр электронного декларирования работает абсолютно бесконтактно со всеми участниками ВЭД. Мы можем при помощи информационных технологий в одном месте собрать лучшие профессиональные кадры таможни, обеспечить высокое противодействие коррупционным рискам и значительно улучшить качество таможенного контроля», – говорит и.о. начальника Уральского таможенного управления Максим Чмора.
Ежегодно через ЦЭД Екатеринбургской таможни проходит около 70 тысяч деклараций, центр уже перешел на ежедневный режим работы. С 2018 года, когда в Екатеринбург будут стекаться электронные декларации со всех таможен УТУ, ЦЭД перейдет на круглосуточный режим работы. Есть у ЦЭД опыт и межрегионального взаимодействия –здесь оформляют документы и на товары, находящиеся в морских портах Дальнего Востока и Санкт-Петербурга, а также других регионов РФ.
Стратегия развития таможенных служб предусматривает и непременное развитие транспортно-логистической инфраструктуры и таможенных терминалов в местах прибытия товаров. С этой точки зрения Екатеринбург также может стать примером для подражания. В юго-восточной части города сформировался и активно развивается Кольцовский транспортно-логистический узел, в котором местом прибытия товаров автомобильным и железнодорожным транспортом стал работающий на базе Октябрьского таможенного поста Екатеринбургский таможенный терминал. Этот объект в формате часто-государственного партнерства создавала ГК «Оборонсбабсбыт».
«Для нас это было новое направление бизнеса, все приходилось делать «с колес». Начали с постройки теплого склада, чтобы успеть его сделать до зимы, обучили около сотни сотрудников и закупили очень много новой техники. А также разработали собственный продукт электронного документооборота как с клиентами в личном кабинете на сайте, так и с таможенной службой. Эта разработка внедряется и для взаимодействия с Россельхознадзором», – вспоминает президент ГК «Оборонснабсбыт» Владислав Усанов.
Через Кольцовский транспортно-логистический узел в Екатеринбург поступает большое количество скоропортящихся грузов – овощи, фрукты, мясо, рыба. Для удобства компаний-импортеров и увеличения скорости обработки этих грузов, рядом с Октябрьским таможенным постом, на территории Екатеринбургского таможенного терминала открывается пост фитосанитарного контроля Россельхознадзора.
«С появлением фитосанитарного поста на Екатеринбургском таможенном терминале востребованность этой услуги возрастает, – считает первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов. – Кроме того, статистика показывает увеличение порядка 25-30% по всему спектру таможенных операций на Октябрьском таможенном посту».
Вице-президент Уральской торгово-промышленной палаты Александр Макаров уверен, что комплексное развитие таможенных служб и транспортно-логистической инфраструктуры в местах прибытия товаров поможет Екатеринбургу стать не только логистическим центром УрФО, но и полноценной третьей столицей РФ:
«Это необходимое звено в рамках колоссальной задачи – превращения Екатеринбурга и Свердловской области в полноценную третью столицу РФ. Мы уже столица промышленная, деловая и событийная. И нам важно не просто стать перекрестком между Европой и Азией, между севером и югом, нам важно стать даже не Евразийским мостом, нам очень важно стать Евразийским домом. Так вот, без такого рода терминалов и таможенных постов, приближенных к транспортным узлам, к точкам распределения грузов, – без этого наш Евразийский дом не заработает».