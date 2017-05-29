На пороге перемен. Таможенники показали, какой будет транспортно-логистическая инфраструктура Екатеринбурга

26 июня 2017 г.

Екатеринбург уже сейчас может считаться логистическим центром УрФО. Такое заявление сделал первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов во время посещения Центра электронного декларирования и Екатеринбургского таможенного терминала. Столица Урала обладает достаточно развитой инфраструктурой для приема, отправки и транзита грузов, следующих из Китая в Европу. А с 2018 года на базе Центра электронного декларирования будет «обкатываться» Стратегия развития таможенных служб до 2020 года, в частности, переход на полную автоматизацию и информатизацию.

«Наш город имеет преимущество, находясь на границе Европы и Азии, а теперь еще и созданы современные условия и развитая таможенная инфраструктура. Это большой шаг к тому, чтобы Екатеринбург и Свердловская область могли полноценно считаться крупным логистическим центром», – объясняет Алексей Орлов.

Одно из главных требований, которое предусматривает Стратегия развития российской таможенной службы – полный переход на электронное декларирование всех товаров. Чтобы наглядно продемонстрировать, как работает эта система в Екатеринбурге, уральских журналистов и первых лиц региона позвали в Центр электронного декларирования. Именно на базе ЦЭД Екатеринбургской таможни будут апробировать технологии, описанные в Стратегии: полный отказ от бумажного документооборота, сведение в одно место всех электронных деклараций, поступающих в семь таможен, входящих в Уральское таможенное управление (Екатеринбургская, Кольцовская, Челябинская, Тюменская, Ханты-Мансийская, Ямало-Ненецкая) и другие новшества.

«Формат работы нашего центра – это достойный пример для масштабирования этой технологии в дальнейшем. Центр электронного декларирования работает абсолютно бесконтактно со всеми участниками ВЭД. Мы можем при помощи информационных технологий в одном месте собрать лучшие профессиональные кадры таможни, обеспечить высокое противодействие коррупционным рискам и значительно улучшить качество таможенного контроля», – говорит и.о. начальника Уральского таможенного управления Максим Чмора.

Ежегодно через ЦЭД Екатеринбургской таможни проходит около 70 тысяч деклараций, центр уже перешел на ежедневный режим работы. С 2018 года, когда в Екатеринбург будут стекаться электронные декларации со всех таможен УТУ, ЦЭД перейдет на круглосуточный режим работы. Есть у ЦЭД опыт и межрегионального взаимодействия –здесь оформляют документы и на товары, находящиеся в морских портах Дальнего Востока и Санкт-Петербурга, а также других регионов РФ.

Стратегия развития таможенных служб предусматривает и непременное развитие транспортно-логистической инфраструктуры и таможенных терминалов в местах прибытия товаров. С этой точки зрения Екатеринбург также может стать примером для подражания. В юго-восточной части города сформировался и активно развивается Кольцовский транспортно-логистический узел, в котором местом прибытия товаров автомобильным и железнодорожным транспортом стал работающий на базе Октябрьского таможенного поста Екатеринбургский таможенный терминал. Этот объект в формате часто-государственного партнерства создавала ГК «Оборонсбабсбыт».

«Для нас это было новое направление бизнеса, все приходилось делать «с колес». Начали с постройки теплого склада, чтобы успеть его сделать до зимы, обучили около сотни сотрудников и закупили очень много новой техники. А также разработали собственный продукт электронного документооборота как с клиентами в личном кабинете на сайте, так и с таможенной службой. Эта разработка внедряется и для взаимодействия с Россельхознадзором», – вспоминает президент ГК «Оборонснабсбыт» Владислав Усанов.

Через Кольцовский транспортно-логистический узел в Екатеринбург поступает большое количество скоропортящихся грузов – овощи, фрукты, мясо, рыба. Для удобства компаний-импортеров и увеличения скорости обработки этих грузов, рядом с Октябрьским таможенным постом, на территории Екатеринбургского таможенного терминала открывается пост фитосанитарного контроля Россельхознадзора.

«С появлением фитосанитарного поста на Екатеринбургском таможенном терминале востребованность этой услуги возрастает, – считает первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов. – Кроме того, статистика показывает увеличение порядка 25-30% по всему спектру таможенных операций на Октябрьском таможенном посту».

Вице-президент Уральской торгово-промышленной палаты Александр Макаров уверен, что комплексное развитие таможенных служб и транспортно-логистической инфраструктуры в местах прибытия товаров поможет Екатеринбургу стать не только логистическим центром УрФО, но и полноценной третьей столицей РФ:

«Это необходимое звено в рамках колоссальной задачи – превращения Екатеринбурга и Свердловской области в полноценную третью столицу РФ. Мы уже столица промышленная, деловая и событийная. И нам важно не просто стать перекрестком между Европой и Азией, между севером и югом, нам важно стать даже не Евразийским мостом, нам очень важно стать Евразийским домом. Так вот, без такого рода терминалов и таможенных постов, приближенных к транспортным узлам, к точкам распределения грузов, – без этого наш Евразийский дом не заработает».