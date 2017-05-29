На складском рынке растет спрос на качественные объекты

30 июня 2017 г.

Стабилизация ставок на рынке складской недвижимости ожидается не ранее чем через год, однако, арендаторы проявляют заметную активность в первой половине текущего года, отметил Захар Вальков, исполнительный директор Radius Group, в рамках первого дня CRE Summit 2017.

CRE Summit 2017, организатором которого выступает IM EVENTS при поддержке ИД «Импресс Медиа», открылся 28 июня в Digital October. Основным девизом саммита стал слоган Let’s talk future. Так, в рамках сессии «Складская недвижимость будущего: где скрыт потенциал девелопмента будущего?» участники обсудили, какие новые технологии получат развитие на складском рынке, как изменится спрос на объекты, построенные по схеме built-to-suit, а также возрастающее значение качественных проектов.

По мнению Захара Валькова, исполнительного директора Radius Group, на складском рынке уже сформировался спрос на высококачественные объекты. «В первой половине текущего года арендаторы проявляют больше активности, спрос восстанавливается и он ориентирован именно на качественные склады. Подход арендаторов к выбору объектов скорректировался: если в кризисный период определяющую роль играл уровень ставок, то сегодня наши клиенты понимают, что лучший продукт в лучшей локации априори требует более высоких затрат. Одновременно с этим они получают такой уровень качества склада и сервис, который позволяет им максимально эффективно оптимизировать свои логистические процессы. Что касается динамики рынка, то, на мой взгляд, складской рынок стабилизируется не ранее чем через год. При этом тренд на востребованность высококачественных складов будет усиливаться», - прокомментировал Захар Вальков.

CRE Summit – ключевое событие на рынке коммерческой недвижимости, ежегодно мероприятие собирает на одной площадке более 200 участников, среди которых ведущие девелоперы, консультанты, брокеры, проектировщики и архитекторы. CRE Summit 2017 проходит 28-29 июня в центре Digital October и включает в себя не только панельные дискуссии и круглые столы, но и инновационный формат live-выступлений.