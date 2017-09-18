На станции Клещиха в Новосибирске начал работу «Интеллектуальный контейнерный терминал»

2 ноября 2017 г.

Терминал ПАО «ТрансКонтейнер» на железнодорожной станции Клещиха в Новосибирске полностью перешел на функционирование в уникальной информационной системе «Интеллектуальный контейнерный терминал», ориентированной на оптимизацию и автоматизацию технологических процессов переработки контейнеров.

Официальная презентация и запуск инновационной комплексной системы состоялись 2 ноября. Участие в мероприятии приняли представители Западно-Сибирской железной дороги, ПАО «ТрансКонтейнер», Центра фирменного транспортного обслуживания – филиала ОАО «РЖД», органов власти, отраслевых профессиональных объединений и бизнеса.

Среди ожидаемых эффектов внедрения информационной системы – сокращение простоя вагонов и контейнеров под грузовыми операциями, минимизация непроизводительных пробегов в процессе операций и, как следствие, сокращение потребления электроэнергии, топлива, затрат на терминальную деятельность.

По словам первого заместителя начальника Западно-Сибирской железной дороги Александра Грицая, внедрение системы позволит оптимизировать внутренние процессы и в целом положительно скажется на взаимоотношениях с партнерами и клиентами.

– Ввод новой информационной системы – это не только решение задач компаний «РЖД» и «ТрансКонтейнер», но и часть решения государственных задач. Список наименований грузов, перевозимых в контейнерах, включает грузы с высокой добавленной стоимостью, 90% отправителей которых – малый и средний бизнес. Это говорит о востребованности таких перевозок, – сообщил Александр Грицай.

В свою очередь, генеральный директор ПАО «ТрансКонтейнер» Петр Баскаков подчеркнул, что внедрение системы предоставит новые возможности для развития контейнерных перевозок.

– «Интеллектуальный контейнерный терминал» позволяет оптимизировать и во многом автоматизировать работу терминала, а также увеличить его производительность. Уже сейчас терминал на станции Клещиха работает на 100% своей производительности, а с внедрением новой системы он сможет выполнять на 20% больше объема работы. В очереди на открытие подобных систем еще 4 контейнерные площадки – в Екатеринбурге, Красноярске, Иркутске и в Москве, – отметил он.

«Интеллектуальный контейнерный терминал» – это единое информационное пространство для клиентов и работников компании, соисполнителей и контрагентов. Внедрение системы позволит автоматизировать процессы при работе с вагонами на грузовых фронтах и автотранспортом на контрольно-пропускных пунктах, а также отслеживать в режиме онлайн позиционирование контейнеров на площадках терминала.