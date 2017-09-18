Логистика, выступая индикатором всех экономических явлений, происходящих в стране, стремится к оптимизации издержек и повышению эффективности бизнес-процессов. Эта тенденция четко прослеживается в сегменте электронной коммерции, который наиболее активно развивается в настоящее время. По мнению компаний ‒ разработчиков логистических решений, сегодня профессиональное сообщество хочет обладать реальными работающими инструментами эффективного управления логистикой.
«Агентство Маркет Гайд» стало победителем открытого конкурса Департамента спорта и туризма г. Москвы
1 сентября 2017 г. Департамент спорта и туризма г. Москвы объявил об открытом конкурсе на право заключения государственного контракта на оказание услуг по ежегодному мониторингу туристских и экскурсионных потоков, расходов туристов и экскурсантов на территории города Москвы, оценке туристского потребления.
Заявки на участие в тендере подали ООО «Агентство Маркет Гайд», ООО «Центр региональных социально-экономических исследований», ООО «И-ЭЙДЖ».
Вопросы развития логистических технологий в сферах транспорта, промышленности и бизнеса в последние годы приобрели стратегический характер. Развивается нормативная база в области стандартизации процессов и управления жизненным циклом сложных систем, много внимания уделяется вопросам непрерывности цепей поставок. Российские бизнесмены сегодня сталкиваются с трудностями по загрузке складов и логистических центров, перенаправляя потоки на внутренний рынок, именно поэтому устойчивость и безопасность работы транспортно-логистического комплекса РФ актуальна как никогда.
Терминал ПАО «ТрансКонтейнер» на железнодорожной станции Клещиха в Новосибирске полностью перешел на функционирование в уникальной информационной системе «Интеллектуальный контейнерный терминал», ориентированной на оптимизацию и автоматизацию технологических процессов переработки контейнеров.
Официальная презентация и запуск инновационной комплексной системы состоялись 2 ноября. Участие в мероприятии приняли представители Западно-Сибирской железной дороги, ПАО «ТрансКонтейнер», Центра фирменного транспортного обслуживания – филиала ОАО «РЖД», органов власти, отраслевых профессиональных объединений и бизнеса.
Среди ожидаемых эффектов внедрения информационной системы – сокращение простоя вагонов и контейнеров под грузовыми операциями, минимизация непроизводительных пробегов в процессе операций и, как следствие, сокращение потребления электроэнергии, топлива, затрат на терминальную деятельность.
По словам первого заместителя начальника Западно-Сибирской железной дороги Александра Грицая, внедрение системы позволит оптимизировать внутренние процессы и в целом положительно скажется на взаимоотношениях с партнерами и клиентами.
– Ввод новой информационной системы – это не только решение задач компаний «РЖД» и «ТрансКонтейнер», но и часть решения государственных задач. Список наименований грузов, перевозимых в контейнерах, включает грузы с высокой добавленной стоимостью, 90% отправителей которых – малый и средний бизнес. Это говорит о востребованности таких перевозок, – сообщил Александр Грицай.
В свою очередь, генеральный директор ПАО «ТрансКонтейнер» Петр Баскаков подчеркнул, что внедрение системы предоставит новые возможности для развития контейнерных перевозок.
– «Интеллектуальный контейнерный терминал» позволяет оптимизировать и во многом автоматизировать работу терминала, а также увеличить его производительность. Уже сейчас терминал на станции Клещиха работает на 100% своей производительности, а с внедрением новой системы он сможет выполнять на 20% больше объема работы. В очереди на открытие подобных систем еще 4 контейнерные площадки – в Екатеринбурге, Красноярске, Иркутске и в Москве, – отметил он.
«Интеллектуальный контейнерный терминал» – это единое информационное пространство для клиентов и работников компании, соисполнителей и контрагентов. Внедрение системы позволит автоматизировать процессы при работе с вагонами на грузовых фронтах и автотранспортом на контрольно-пропускных пунктах, а также отслеживать в режиме онлайн позиционирование контейнеров на площадках терминала.