На Юге России и в Приволжье продано 54,3 тыс. полисов Е-ОСАГО с начала года

20 января 2017 г.

В Южном, Северо-Кавказском и Приволжском федеральных округах с начала 2017 г. продано 54,3 тыс. электронных полисов ОСАГО. Такие данные приводит Российский союз автостраховщиков.

Согласно данным РСА, за период с 1 по 20 января 2017 г. через интернет в Южном, Северо-Кавказском и Приволжском федеральных округах было продано 54,3 тыс. полисов ОСАГО. В Южном федеральном округе купили 26,7 тыс. полисов, в Приволжье – 17,8 тыс., в Северо-Кавказском – 9,8 тыс.

В составе представленных федеральных округов лидером по продажам стал Краснодарский край, где купили 11,5 тыс. полисов. Он же на первом месте и по стране в целом.

В Южном федеральном округе лидерами стали Краснодарский край (11,5 тыс.), Волгоградская (5,2 тыс.) и Ростовская области (5,2 тыс.).

В Северо-Кавказском федеральном округе лидируют Ставропольский край (4,7 тыс.), Дагестан (1,5 тыс.) и Карачаево-Черкесия (1,2 тыс.).

В Приволжском федеральном округе в ТОП-3 вошли Саратовская область (3,5 тыс.), Башкортостан (2,2 тыс.) и Оренбургская область (2 тыс.).

«Наша компания вышла в лидеры продаж электронных ОСАГО с начала 2017 г., - говорит Денис Макаров, руководитель управления методологии обязательных видов «АльфаСтрахование». – Несмотря на то, что схема продаж имела некоторые недостатки, обслуживание в «АльфаСтрахование» сейчас, действительно, вызывает минимум нареканий со стороны клиентов».

По данным РСА, с начала 2017 г. страховщики заключили почти 100 тыс. договоров ОСАГО в электронном виде, что составляет почти треть от всех договоров Е-ОСАГО, заключенных за 2016 г. В рабочие дни заключается около 10 тыс. договоров в день. Доля продаж электронных полисов от общего объема продаж в среднем составляет 6,7% и выше.