Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
Дорогая наша Юлия Евгеньевна! От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! Для всего нашего коллектива Вы – не просто руководитель, но и путеводная звезда! Вы – бесспорный лидер, поддержка и опора, настоящий друг, способный поддержать каждого сотрудника в трудный период жизни. Вы вдохновляете нас своим жизнелюбием, работать с Вами – большое счастье.
Весна этого года оказалась насыщенной для логистической отрасли. Вслед за крупнейшими транспортными выставками «ТрансРоссия-2017» и «ТрансКаспиан-2017» прошли и другие не менее значимые мероприятия – выставка «СТЛ», а также событие международного масштаба ‒ мюнхенская Transport Logistic 2017. На страницах журнала вы найдете подробности об этих мероприятиях, мнения участников событий и возможные прогнозы на будущее. Забегая вперед, отметим очевидный факт: экономическая ситуация в России понемногу стабилизируется, компании вновь начинают делать вложения в развитие бизнеса.
На портале АО «ГЛОНАСС» появилась возможность проверить аппаратуру «ЭРА-ГЛОНАСС», поставляемую через агентов АО «ГЛОНАСС», по номеру ICCID.
Для того, чтобы убедиться в возможности дальнейшей активации терминала в системе «ЭРА-ГЛОНАСС», необходимо зайти на портал АО «ГЛОНАСС», перейти в раздел меню «Проверка терминалов» и ввести идентификационный номер устройства (ICCID).
Напомним, ранее было принято решение ужесточить контроль за установкой оборудования и процессом его активации в связи с выявленными фактами перепродажи внутренних паролей; случаями некачественной установки аппаратуры «ЭРА-ГЛОНАСС» и некорректного ввода данных о транспортных средствах в ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС». АО «ГЛОНАСС» 30.06.2017 направило уведомление об одностороннем расторжении договоров на оказание услуг по идентификации в системе «ЭРА-ГЛОНАСС» устройств с функцией вызова экстренных оперативных служб, договоры считаются расторгнутыми с 01.08.2017.
Возможность проверять устройство на портале АО «ГЛОНАСС» по номеру ICCID поможет исключить некорректную работу аппаратуры и передачу в ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» недостоверной информации.