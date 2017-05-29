Начал работу сервис проверки оборудования «ЭРА-ГЛОНАСС» по номеру ICCID

6 июля 2017 г.

На портале АО «ГЛОНАСС» появилась возможность проверить аппаратуру «ЭРА-ГЛОНАСС», поставляемую через агентов АО «ГЛОНАСС», по номеру ICCID.

Для того, чтобы убедиться в возможности дальнейшей активации терминала в системе «ЭРА-ГЛОНАСС», необходимо зайти на портал АО «ГЛОНАСС», перейти в раздел меню «Проверка терминалов» и ввести идентификационный номер устройства (ICCID).

Напомним, ранее было принято решение ужесточить контроль за установкой оборудования и процессом его активации в связи с выявленными фактами перепродажи внутренних паролей; случаями некачественной установки аппаратуры «ЭРА-ГЛОНАСС» и некорректного ввода данных о транспортных средствах в ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС». АО «ГЛОНАСС» 30.06.2017 направило уведомление об одностороннем расторжении договоров на оказание услуг по идентификации в системе «ЭРА-ГЛОНАСС» устройств с функцией вызова экстренных оперативных служб, договоры считаются расторгнутыми с 01.08.2017.

Возможность проверять устройство на портале АО «ГЛОНАСС» по номеру ICCID поможет исключить некорректную работу аппаратуры и передачу в ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» недостоверной информации.