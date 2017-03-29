Началось публичное обсуждение проекта Национальной транспортной стратегии Украины на период до 2030 года

12 апреля 2017 г.

Проект Национальной транспортной стратегии Украины на период до 2030 года опубликован на сайте Министерства инфраструктуры Украины. Документ представляет комплексное видение развития транспортной отрасли на период до 2030 года с определением ключевых приоритетов в морском, авиационном, железнодорожном и автомобильном направлениях. К разработке Стратегии в части морского транспорта были привлечены специалисты Администрации морских портов Украины (АМПУ).

В целом Стратегия предусматривает внедрение эффективного государственного управления в транспортной отрасли, обеспечение предоставления качественных услуг по обоснованным тарифам, внедрение устойчивого финансирования развития отраслей.

Ожидается, что реализация Стратегии в морской отрасли обеспечит обновление флота, восстановления работы судоремонтных и судостроительных предприятий. Государство берет на себя обязательства дальнейшего развития инфраструктуры глубоководных морских портов, а также строительство специализированных перегрузочных комплексов.

В то же время, планируется постепенный выход государства из сегмента стивидорной деятельности в морских портах и передача в установленном порядке такой деятельности частному сектору. Ряд регистрационных и разрешительных процедур будет упрощена, а эффективность от хозяйственной деятельности должна быть повышена.

Присоединиться к обсуждению обнародованной Стратегии могут физические, юридические лица и объединения. Замечания и предложения можно направлять до 25.04.2017 включительно в письменном виде на почтовый адрес: 01135, г. Киев, пр-т. Победы, 14 или в электронном виде на e-mail: obgovorennia@mtu.gov.ua.

Разработанная Стратегия соответствует положениям Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны, а также Стратегии устойчивого развития «Украина - 2020», утвержденной Указом Президента Украины от 12.01.2015 №5/201, и Среднесрочному плану приоритетных действий Правительства до 2020 года.