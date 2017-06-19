Национальная премия в области грузового автотранспорта «Грузовики и дороги»: завершается прием заявок

28 августа 2017 г.

Оргкомитет Национальной премии «Грузовики и дороги» в области грузового автотранспорта сообщает о завершении приема заявок на участие в конкурсе на соискание Премии.

К настоящему моменту о своем намерении участвовать в конкурсе заявили следующие компании:

АВТЭК

«Везу»

«Деловые Линии»

«Дикси Юг»

«ИТЕКО Евразия»

«ИТЕКО Ресурс»

«Кордиант»

Логистический парк «Янино»

«Лорри»

«Роллингер Логистика»

«РТК Логистика»

"Рустранс-Спедишн" (Дженти)

СТЛ

«СТС Логистикс Проекты»

«СТС Логистикс Транспорт»

«ТРАСКО»

УК «ПроЛив»

ATI.su

GroozGo

MobiCargo

Еще несколько заявок находятся на стадии рассмотрения Оргкомитетом. Прием заявок на участие в конкурсе на соискание премии «Грузовики и дороги» завершится 28 августа 2017 года. Претендентов на награду выдвигали как члены Жюри Премии, так и сами компании грузовой автотранспортной отрасли.

Следующим этапом проведения конкурса станет ознакомление членов Жюри с информационными материалами, присланными соискателями. Голосование членов Жюри пройдет 4-5 сентября, а 12 сентября состоится торжественная церемония награждения победителей.

Основной задачей Национальной премии «Грузовики и дороги» в области грузового автомобильного транспорта является повышение престижа и создание благоприятного инвестиционного климата в отрасли, а также привлечение внимания делового сообщества страны к позитивным процессам, происходящим на рынке грузового автотранспорта, который играет существенную роль в экономике страны.

Национальная премия «Грузовики и дороги» в области грузового автотранспорта учреждена информационным порталом «Грузовики и дороги» по инициативе и при активном участии Межотраслевого экспертного совета по развитию грузовой автомобильной и дорожной отрасли и при поддержке Министерства транспорта РФ. Организатор конкурса – компания ATO Events.

Положение о Премии, информационные материалы опубликованы на сайте организатора: http://www.events.ato.ru/events/11871/detail/

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь:

Надежда Щеголева

Руководитель проекта

АТО Events

n.schegoleva@atoevents.ru

моб.тел. : +7 (903) 263-0221

тел. : +7 (495) 626-5329

www.events.ato.ru