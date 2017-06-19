Автомобильная отрасль в составе транспортного комплекса России занимает лидирующее положение по динамике развития и востребованности услуг. Постепенно наращивая свои мощности, она обладает хорошими перспективами, но при этом демонстрирует немало проблем. На страницах седьмого номера, ключевой темой которого стала логистика в автомобильной промышленности, мы постарались подобрать материалы, направленные на поиск их решения.
Уважаемые читатели и подписчики!
Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
Оргкомитет Национальной премии «Грузовики и дороги» в области грузового автотранспорта сообщает о завершении приема заявок на участие в конкурсе на соискание Премии.
К настоящему моменту о своем намерении участвовать в конкурсе заявили следующие компании:
АВТЭК
«Везу»
«Деловые Линии»
«Дикси Юг»
«ИТЕКО Евразия»
«ИТЕКО Ресурс»
«Кордиант»
Логистический парк «Янино»
«Лорри»
«Роллингер Логистика»
«РТК Логистика»
"Рустранс-Спедишн" (Дженти)
СТЛ
«СТС Логистикс Проекты»
«СТС Логистикс Транспорт»
«ТРАСКО»
УК «ПроЛив»
ATI.su
GroozGo
MobiCargo
Еще несколько заявок находятся на стадии рассмотрения Оргкомитетом. Прием заявок на участие в конкурсе на соискание премии «Грузовики и дороги» завершится 28 августа 2017 года. Претендентов на награду выдвигали как члены Жюри Премии, так и сами компании грузовой автотранспортной отрасли.
Следующим этапом проведения конкурса станет ознакомление членов Жюри с информационными материалами, присланными соискателями. Голосование членов Жюри пройдет 4-5 сентября, а 12 сентября состоится торжественная церемония награждения победителей.
Основной задачей Национальной премии «Грузовики и дороги» в области грузового автомобильного транспорта является повышение престижа и создание благоприятного инвестиционного климата в отрасли, а также привлечение внимания делового сообщества страны к позитивным процессам, происходящим на рынке грузового автотранспорта, который играет существенную роль в экономике страны.
Национальная премия «Грузовики и дороги» в области грузового автотранспорта учреждена информационным порталом «Грузовики и дороги» по инициативе и при активном участии Межотраслевого экспертного совета по развитию грузовой автомобильной и дорожной отрасли и при поддержке Министерства транспорта РФ. Организатор конкурса – компания ATO Events.
Положение о Премии, информационные материалы опубликованы на сайте организатора: http://www.events.ato.ru/events/11871/detail/
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь:
Надежда Щеголева
Руководитель проекта
АТО Events
n.schegoleva@atoevents.ru
моб.тел. : +7 (903) 263-0221
тел. : +7 (495) 626-5329
www.events.ato.ru