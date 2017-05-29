«Натива» объявляет о долгосрочном соглашении с логистическим оператором – группой компаний «Сантэнс Сервис»

6 июля 2017 г.

Российская фармацевтическая компания компания «Натива» и ГК «Сантэнс Сервис» объявили о заключении долгосрочного соглашения на оказание комплексного логистического обслуживания продукции компании «Натива» на территории Московского региона.

Соглашение предусматривает оказание услуг по хранению и предоптовой подготовке лекарственных препаратов на складах организации для последующей дистрибуции.

«Эффективность и безопасность термолабильных лекарственных препаратов существенным образом зависит от соблюдения правил «холодовой цепи». Мы тщательно относимся к выбору партнеров в данном вопросе, поскольку требования к условиям хранения и соблюдению температурного режима должны неукоснительно выполняться всеми участниками логистической цепочки: предприятием-производителем, логистическим оператором, дистрибьютором, аптеками, медицинскими учреждениями, – комментирует Александр Малин, генеральный директор фармацевтической компании «Натива», – в этой связи предпочтение было отдано ГК «Сантэнс Сервис» как оператору, обладающему высоким уровнем сервисных компетенций, опытом работы с продукцией холодовой цепи и наличием операционных возможностей, соответствующих требованиям к качеству».

Сотрудничество компаний начинается с термолабильных препаратов – растворов для подкожного введения (неврология), а также порошковых ингаляционных средств (пульмонология).

«По заданию компании «Натива» мы разработали и представили концепцию организации складского хозяйства с учётом операций, предполагающих обслуживание грузов в системе холодовой цепи. Принимая во внимание приоритеты партнера, в том числе связанные с динамикой дистрибуции препаратов пульмонологического ряда, специалисты нашей компании подготовили решение, которое оказалось оптимальным для клиента по ключевым целевым показателям, стандартам качества сервиса и специфики бизнес-процессов», – комментирует Сурен Вартанов, директор департамента логистических сервисов группы «Сантэнс Сервис».