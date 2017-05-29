Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
Дорогая наша Юлия Евгеньевна! От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! Для всего нашего коллектива Вы – не просто руководитель, но и путеводная звезда! Вы – бесспорный лидер, поддержка и опора, настоящий друг, способный поддержать каждого сотрудника в трудный период жизни. Вы вдохновляете нас своим жизнелюбием, работать с Вами – большое счастье.
Весна этого года оказалась насыщенной для логистической отрасли. Вслед за крупнейшими транспортными выставками «ТрансРоссия-2017» и «ТрансКаспиан-2017» прошли и другие не менее значимые мероприятия – выставка «СТЛ», а также событие международного масштаба ‒ мюнхенская Transport Logistic 2017. На страницах журнала вы найдете подробности об этих мероприятиях, мнения участников событий и возможные прогнозы на будущее. Забегая вперед, отметим очевидный факт: экономическая ситуация в России понемногу стабилизируется, компании вновь начинают делать вложения в развитие бизнеса.
Российская фармацевтическая компания компания «Натива» и ГК «Сантэнс Сервис» объявили о заключении долгосрочного соглашения на оказание комплексного логистического обслуживания продукции компании «Натива» на территории Московского региона.
Соглашение предусматривает оказание услуг по хранению и предоптовой подготовке лекарственных препаратов на складах организации для последующей дистрибуции.
«Эффективность и безопасность термолабильных лекарственных препаратов существенным образом зависит от соблюдения правил «холодовой цепи». Мы тщательно относимся к выбору партнеров в данном вопросе, поскольку требования к условиям хранения и соблюдению температурного режима должны неукоснительно выполняться всеми участниками логистической цепочки: предприятием-производителем, логистическим оператором, дистрибьютором, аптеками, медицинскими учреждениями, – комментирует Александр Малин, генеральный директор фармацевтической компании «Натива», – в этой связи предпочтение было отдано ГК «Сантэнс Сервис» как оператору, обладающему высоким уровнем сервисных компетенций, опытом работы с продукцией холодовой цепи и наличием операционных возможностей, соответствующих требованиям к качеству».
Сотрудничество компаний начинается с термолабильных препаратов – растворов для подкожного введения (неврология), а также порошковых ингаляционных средств (пульмонология).
«По заданию компании «Натива» мы разработали и представили концепцию организации складского хозяйства с учётом операций, предполагающих обслуживание грузов в системе холодовой цепи. Принимая во внимание приоритеты партнера, в том числе связанные с динамикой дистрибуции препаратов пульмонологического ряда, специалисты нашей компании подготовили решение, которое оказалось оптимальным для клиента по ключевым целевым показателям, стандартам качества сервиса и специфики бизнес-процессов», – комментирует Сурен Вартанов, директор департамента логистических сервисов группы «Сантэнс Сервис».