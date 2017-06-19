Назначен новый директор Дальневосточного регионального филиала АО «Сбербанк Лизинг»

17 августа 2017 г.

С 15 августа 2017 года вступил в должность новый директор Дальневосточного регионального филиала АО «Сбербанк Лизинг» Павел Верховодов. В числе его приоритетных задач — расширение ключевых направлений, развитие клиентской сети и повышение стандартов обслуживания.

Территория обслуживания Дальневосточного регионального филиала АО «Сбербанк Лизинг» включает Хабаровский край, Приморский край, Амурскую область, Еврейскую автономную область, Магаданскую область, Сахалинскую область, Камчатский край, Чукотский автономный округ.

— Перед Дальним Востоком сейчас стоят сложные и амбициозные задачи. Этот регион имеет особое стратегическое значение для страны, и я рад, что мне выпала возможность внести свой вклад в его развитие, — отметил новый директор. — Мы приложим максимум усилий, чтобы создать надежную базу для движения вперед, у нас намечены большие планы для динамичного развития Дальневосточного регионального филиала.

Павел Верховодов родился 26 апреля 1989 года. В 2011 году с отличием окончил Хабаровскую государственную академию экономики и права по специальности «Менеджмент организации». Свою карьеру в банковской сфере он начал в феврале 2013 г. в ЗАО «Солид Банк» в качестве ведущего специалиста по работе с клиентами.

В 2014 году Павел пришел в ПАО «Сбербанк» на должность клиентского менеджера и за период с февраля 2014 года по апрель 2017-го поднялся до уровня главного клиентского менеджера управления корпоративных продаж ПАО «Сбербанк». С апреля по август был заместителем начальника отдела по работе с клиентами ПАО «ВТБ».

Павел активно занимается спортом — предпочтение отдает баскетболу — и увлекается фотографией.