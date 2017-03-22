29-го марта в редакционный совет журнала «Логистика» вошел Владимир Иванович Апатцев.
Транспорт ‒ двигатель любой экономики. От его состояния зависит ускорение или замедление развития страны, он может стать драйвером или тормозом экономики и влияет на жизнедеятельность любого региона. Для России, территории которой разнесены по 9 часовым поясам, он имеет особое значение. Многие проблемы страны связаны с неравномерной развитостью транспортной инфраструктуры, в последние годы к ним добавилось отставание в применении современных транспортных технологий. Все эти вопросы освещены в третьем номере журнала.
21 марта журнал «ЛОГИСТИКА» принял участие VIII ежегодной конференции «Барьеры и точки роста для транспортной отрасли России» деловой газеты «Ведомости».
В Центральный федеральный округ стекается почти половина всех негабаритных грузов России. Таковы данные аналитиков ГК «Деловые Линии». На Москву приходится порядка 44% оригинальных грузов.
Отправляют нестандартные посылки чаще всего из Первоуральска, Серова, Орска и Магнитогорска. Там из всех грузов – по массе – на негабарит приходится более 60%. Средний вес таких отправлений – не превышает 150 кг.
При этом средние показатели нестандартных посылок в том же ЦФО - порядка 800 кг.
Причем, все чаще клиенты отказываются от заказа под нестандартные грузы отдельной машины в пользу LTL-отправлений. Так поступает почти треть клиентов ГК «Деловые Линии».
Напоминаем, что негабаритным считается груз, у которого вес одного места равен или превышает 100 кг, либо одно из измерений (длина/ширина/высота) равна или превышает 3 м. При работе с ним на складе, разгрузке и погрузке применяется специальная техника.