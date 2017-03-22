Негабаритный магнит: оригинальные грузы «Деловыми Линиями» чаще всего везут в столицу

7 апреля 2017 г.

В Центральный федеральный округ стекается почти половина всех негабаритных грузов России. Таковы данные аналитиков ГК «Деловые Линии». На Москву приходится порядка 44% оригинальных грузов.

Отправляют нестандартные посылки чаще всего из Первоуральска, Серова, Орска и Магнитогорска. Там из всех грузов – по массе – на негабарит приходится более 60%. Средний вес таких отправлений – не превышает 150 кг.

При этом средние показатели нестандартных посылок в том же ЦФО - порядка 800 кг.

Причем, все чаще клиенты отказываются от заказа под нестандартные грузы отдельной машины в пользу LTL-отправлений. Так поступает почти треть клиентов ГК «Деловые Линии».

Напоминаем, что негабаритным считается груз, у которого вес одного места равен или превышает 100 кг, либо одно из измерений (длина/ширина/высота) равна или превышает 3 м. При работе с ним на складе, разгрузке и погрузке применяется специальная техника.