Ничейный люк, или администрация Саратова наносит ответный удар

9 августа 2017 г.

Компании «АльфаСтрахование» не удалось отстоять в суде и отсудить у администрации Саратова 76,2 тыс. руб. за застрахованный по каско автомобиль, получивший повреждения, попав в открытый канализационный люк. Несмотря на то, что ранее администрация города взяла на себя ответственность за состояние дорожного полотна в городе и выплатила за дорожную яму 66 тыс. руб., согласно решению Арбитражного суда Саратовской области, канализационные люки ей оказались не подвластны.

За последнее время «АльфаСтрахование» дважды отправлялась в суд с исками к Саратовской администрации, в обоих случаях клиенты компании получали повреждения автомобилей из-за неудовлетворительного состояния городских дорог и дорожного покрытия. В первом случае к страховщику по договору каско обратилась клиентка, чей автомобиль марки Mercedes попал в яму у канализационного люка и получил повреждения переднего бампера, колеса и шины. «АльфаСтрахование» признала данный случай страховым и произвела выплату, но позже обратилась с исковым заявлением в Арбитражный суд Саратовской области с целью взыскать денежные средства с городских учреждений. Было выявлено, что яма должна быть отмечена предупреждающими знаками, если, согласно ГОСТ, ее размер превышает 15 см по длине, 60 см по ширине и 5 см по глубине. Возле выбоины шириной 2,2 м, длиной 3 м и глубиной 15 см не было предупреждающих знаков и ограждений. Таким образом, суд пришел к выводу, что происшествие случилось по вине городской администрации, и постановил взыскать с нее денежные средства в размере 66 тыс. руб. Также ответчику было предписано восстановить испорченное дорожное покрытие.

Позже аналогичное происшествие случилось с другим клиентом компании – в открытый канализационный люк попал автомобиль Volkswagen Golf. «АльфаСтрахование» обратилась в Арбитражный суд Саратовской области с исковым заявлением к комитету по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству мэрии, к комитету дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации о взыскании страхового возмещения в размере 76,2 тыс. руб. Такую сумму выплатила страховая владельцу, который получил повреждения при попадании в канализационный люк. Однако на сей раз суд пришел к выводу, что ответчиком за ненадлежащее содержание колодца должен быть собственник подземной инженерной коммуникации, и в иске было отказано по той причине, что истец не доказал, кто именно был собственником колодца с люком.

«Страховая компания имеет право взыскать компенсацию с владельца дороги, если ее состояние привело к повреждению застрахованного автомобиля, - говорит Андрей Дараев, руководитель направления по юридическому сопровождению убытков Саратовского филиала ОАО «АльфаСтрахование». – Что касается колодезного люка, оказалось, что он не принадлежит администрации Саратова. Но мы не собираемся на этом останавливаться, планируем установить владельца и получить возмещение. Надеемся, что администрация города в любом случае обратит внимание на состояние городских дорог и дорожного покрытия и примет меры для решения этой проблемы. Ведь как известно, в России две беды, и одна из них - дороги».