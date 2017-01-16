С приветствием к читателям первого номера обратился оргкомитет XX Московского международного логистического форума (ММЛФ‒2017).
ММЛФ, который в этом году проходит в 20-й раз, стал символом логистики в России и знаковым не только для профессионального логистического сообщества страны, но и для крупнейших специалистов отрасли из стран ЕС и США.
В составе комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по транспорту и экспедированию создан подкомитет по логистике, в состав которого вошел главный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Олег Николаевич Курбатов. Руководство деятельностью подкомитета будет осуществлять проф. Олег Николаевич Дунаев.
Директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Гайдаровском форуме 2017 с докладом на тему «Методика и опыт оценки туристских потоков на территорию города Москвы и вклада туризма в ВРП» в рамках экспертной дискуссии на тему «Туризм. Экономика. Образование».
Главной диспетчерской государственного предприятия «Администрация морских портов Украины» (администрации Николаевского морского порта) зафиксирована перевалка портом более миллиона тонн груза.
По состоянию на 20:00 часов 30 января Николаевский морской порт перегрузил 1031000 тонн груза при месячном плане 880 тыс. тонн. Это первый миллион в новом 2017 году.
Так, за месяц портом перевалено 342 тыс. тонн зерновых, 186 тыс. тонн угля, 223 тыс. тонн проката из них: 154 тыс. тонн растительного масла, 33 тыс. тонн аглоруды и другое.
Такие результаты заслуга введения в эксплуатацию новых мощностей по перевалке зерновых и масла на территории Николаевского морского порта, а также слаженная работа руководства порта, портовых операторов и портовиков.