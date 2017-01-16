Николаевский морской порт перевалил свой первый в этом году миллион

1 февраля 2017 г.

Главной диспетчерской государственного предприятия «Администрация морских портов Украины» (администрации Николаевского морского порта) зафиксирована перевалка портом более миллиона тонн груза.

По состоянию на 20:00 часов 30 января Николаевский морской порт перегрузил 1031000 тонн груза при месячном плане 880 тыс. тонн. Это первый миллион в новом 2017 году.

Так, за месяц портом перевалено 342 тыс. тонн зерновых, 186 тыс. тонн угля, 223 тыс. тонн проката из них: 154 тыс. тонн растительного масла, 33 тыс. тонн аглоруды и другое.

Такие результаты заслуга введения в эксплуатацию новых мощностей по перевалке зерновых и масла на территории Николаевского морского порта, а также слаженная работа руководства порта, портовых операторов и портовиков.