Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
Дорогая наша Юлия Евгеньевна! От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! Для всего нашего коллектива Вы – не просто руководитель, но и путеводная звезда! Вы – бесспорный лидер, поддержка и опора, настоящий друг, способный поддержать каждого сотрудника в трудный период жизни. Вы вдохновляете нас своим жизнелюбием, работать с Вами – большое счастье.
Весна этого года оказалась насыщенной для логистической отрасли. Вслед за крупнейшими транспортными выставками «ТрансРоссия-2017» и «ТрансКаспиан-2017» прошли и другие не менее значимые мероприятия – выставка «СТЛ», а также событие международного масштаба ‒ мюнхенская Transport Logistic 2017. На страницах журнала вы найдете подробности об этих мероприятиях, мнения участников событий и возможные прогнозы на будущее. Забегая вперед, отметим очевидный факт: экономическая ситуация в России понемногу стабилизируется, компании вновь начинают делать вложения в развитие бизнеса.
Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает о назначении Николая Подгузова на должность генерального директора ФГУП «Почта России». На этом посту он сменил Дмитрия Страшнова, полномочия которого были прекращены по истечении трудового контракта 1 июля 2017 года.
«“Почта России” — крупнейшее предприятие в своей сфере. Сейчас перед компанией стоят глобальные задачи по развитию финансовых услуг в рамках реализации проекта “Почта Банк”, а также по подготовке к акционированию. Поэтому на данном этапе предприятию необходим руководитель, обладающий опытом работы и в крупных монополиях, и в банковском секторе, — сказал глава Минкомсвязи России Николай Никифоров. — На посту генерального директора “Почты России” Николай Подгузов продолжит изменения, предусмотренные в Стратегии развития ФГУП, которую мы утвердили в 2014 году и положения которой начала реализовывать команда под руководством Дмитрия Страшнова». Напомним, Дмитрий Страшнов был назначен генеральным директором ФГУП «Почта России» 19 апреля 2013 года.
«За эти годы команде под руководством Дмитрия Страшнова удалось переломить негативный тренд и запустить процесс трансформации “Почты” в клиентоориентированное, экономически успешное предприятие. По многим направлениям деятельности почтового оператора удалось достичь впечатляющих успехов. Например, с 2012 года в десять раз увеличилось количество международных почтовых отправлений с товарным вложением. Позитивные перемены коснулись и сотрудников “Почты” — среднюю зарплату по предприятию подняли до 21 тысячи рублей. Благодарю Дмитрия Страшнова за работу на посту главы компании в сложное время перемен. За усилия по модернизации, которые будут продолжены новым менеджментом», — сказал Николай Никифоров.
Биографическая справка
Николай Подгузов родился в Ленинграде 29 мая 1974 года.
В 1997 году окончил Санкт-Петербургский государственный технический университет.
В 2000 году окончил Московский государственный институт международных отношений МИД России.
В 2000 — 2003 годах работал на разных должностях в Министерстве финансов Российской Федерации.
С 2003 по 2006 год — вице-президент департамента ОАО «Инвестиционный банк “Траст”». С 2006 по 2010 год — вице-президент, директор управления ООО «Ренессанс капитал-Финансовый консультант». С 2010 по 2012 год — начальник управления ЗАО «ВТБ Капитал».
С 2012 по 2013 год — заместитель директора Департамента экономики и финансов Правительства Российской Федерации.
С сентября 2013 по июль 2017 года — заместитель министра экономического развития Российской Федерации.