Новое оборудование DriverID для идентификации водителей в Системе СКАУТ

22 декабря 2016 г.

В линейке оборудования Системы СКАУТ появилось новое устройство для защищенной идентификации водителей. DriverID создан для компаний, которые стремятся максимально обезопасить свой транспорт от несанкционированного использования, махинаций со стороны сотрудников и угона.

DriverID – это бесконтактный считыватель смарт-карт для идентификации водителей в системе спутникового мониторинга транспорта СКАУТ. С помощью этого устройства пользователи системы могут точно знать о том, какие водители, в какое время и на какой машине работали. И главное: исключить подмену водителей и предотвратить хищение транспорта за счет блокировки стартера и использования системы «свой-чужой».

В смарт-картах идентификации используется протокол Mifare c высокой степенью криптозащиты. Благодаря этому их невозможно подделать или клонировать, как это бывает с распространенными карточками Em Marine и идентификаторами IButton. Таким образом, DriverID становится неотъемлемым помощником в работе компаний с самыми серьезными требованиями к безопасности.

«DriverID может применяется во всех решениях ГК «СКАУТ» – от базового мониторинга до контроля спецтехники и топливозаправщиков. Его можно установить на любой тип транспорта. Пользователи Системы СКАУТ всегда будут знать, какой водитель управлял машиной и какие события при этом происходили. Например, отследить, кто из сотрудников был за рулем во время слива топлива. Или же подсчитать фактическое время работы конкретного сотрудника», – рассказывает Андрей Андронов, менеджер продуктов ГК «СКАУТ».

Бесконтактный считыватель DriverID доступен заказчикам в двух вариантах: для визуально открытой и скрытой установки. В качестве ключей идентификации могут быть использованы разные метки – от карточек и брелоков до браслетов и наклеек. Независимо от вариантов, все устройства и смарт-карты отличает качественное исполнение и гарантия защиты от взлома.