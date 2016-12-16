Новогодние мероприятия для пассажиров пройдут на сети Российских железных дорог

26 декабря 2016 г.

На железнодорожных вокзалах страны проходит активная подготовка к Новому году – в праздничный период пройдет серия различных торжественных мероприятий.

Фасады и интерьеры всех вокзалов будут декорированы новогодней символикой, на вокзальных площадях и в залах ожиданий будут установлены новогодние ели.

На многих вокзалах, например в Кургане и Ростове-на-Дону, будут организованы представления для детей, отъезжающих в Москву на Кремлевскую елку. Также пассажиров с детьми поздравят Дед Мороз и Снегурочка, которые будут раздавать конфеты, календари и другие новогодние сувениры.

С Ладожского вокзала Санкт-Петербурга 4 января будет торжественно отправлен поезд на родину Деда Мороза в Великий Устюг, а на вокзале Нижнего Тагила Дед Мороз лично будет приглашать пассажиров на праздничный рейс электропоезда «Ласточка» 28 декабря.

В Челябинске на привокзальной площади для жителей и гостей города построен ледовый городок.

Кроме того, на железнодорожных вокзалах запланирована серия новогодних выступлений. Так, например, на вокзале Сургута состоится выступление квартета Дедов Морозов, а в Саратове – детский спектакль «В гостях у сказки».

На большинстве вокзалов в канун Нового года пройдут выставки детских работ и зимних рисунков. На вокзале города Сочи также будет проведен конкурс детского музыкального творчества.

В праздничный период на всех крупных вокзалах ОАО «РЖД» по громкоговорящей связи будут звучать поздравления пассажиров с Новым годом, веселая музыка, а в залах ожидания – транслироваться праздничные новогодние программы и фильмы и будут организованы различные акции.

Праздничные поздравления будут звучать и в поездах. Начальники поездов поздравят лично каждого пассажира, а по громкой связи будет транслироваться праздничное обращение Президента РФ.

Для пассажиров, которые планируют провести новогоднюю ночь в поездах, традиционно готовятся приятные сюрпризы, которые помогут сделать ее интересной и запоминающейся. Так, например, сами поезда будут украшены новогодней символикой, все дети, отправляющиеся в путешествие 31 декабря получат сладкие подарки, а в вагонах-ресторанах пассажирам будет предложено специальное праздничное меню.

Отметим, что всего Новый, 2017, год в поезде планируют встретить около 60 тыс. пассажиров в 482 поездах.

Сладкие подарки – кондитерские наборы конфет в рюкзачке «Сапсанчик» – получат и все маленькие пассажиры поездов «Сапсан» и «Аллегро» формирования Дирекции скоростных сообщений – филиала ОАО «РЖД», отправляющиеся в путешествие 31 декабря и 1 января.