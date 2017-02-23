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Выпуск будет представлен на 2-й Международной выставке транспортно-логистических услуг и технологий TransRussia/TransLogistica.
Выставка TransRussia/TransLogistica состоится 18‒20 апреля 2017 г. в Москве, в МВК «Крокус Экспо».
TransRussia/TransLogistica – самая крупная в России выставка транспортно-логистических услуг и технологий. В 2016 г. в выставке приняли участие 335 российских и иностранных компаний из 27 стран мира.
Второй номер журнала «ЛОГИСТИКА» в 2017 г. посвящен взаимодействию логистики и ритейла и проблемам, возникающим при их сотрудничестве. Собранная в номере информация характеризует развитие рынка ритейла и смежных областей и будет интересна работникам обозначенных структур.
23 февраля празднует свой день рождения главный научный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Дыбская Валентина Владимировна.
Редакция журнала «ЛОГИСТИКА» поздравляет Валентину Владимировну с Днем рождения, желает счастья, успеха во всех начинаниях, новых достижений, исполнения желаний!
В феврале 2017 года Новосибирский филиал АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) на 31% увеличил перевозки грузов на платформах из Западной Сибири, до 21,5 тыс. тонн. Грузооборот филиала в указанном сегменте вырос более чем в 2 раза и составил 47 млн т-км. Доля ПГК в общем объеме перевозок по Западно-Сибирской железной дороге (ЗСЖД) сохранилась на уровне 13%.
«Увеличение объема перевозок достигнуто за счет подбора оптимальных логистических схем, разработки местных технических условий на размещение и крепление грузов на платформах, своевременного подвода вагонов к местам погрузки, а также реализации мер по увеличению производительности вагонов и сокращению срока их оборота», – прокомментировал рост показателей заместитель директора Новосибирского филиала по коммерции Андрей Кучеренко.
Основную номенклатуру погрузки составили лесные и строительные грузы, черные металлы, металлоконструкции.
В частности, рост перевозок лесных грузов вырос в феврале на 32% и составил 6,8 тыс. тонн.
Грузы следовали со станций Западно-Сибирской железной дороги Алтайского и Томского регионов в адрес грузополучателей России, а также на экспорт в страны Средней Азии.