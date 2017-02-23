Новосибирский филиал ПГК на треть увеличил объем перевозок на платформах

14 марта 2017 г.

В феврале 2017 года Новосибирский филиал АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) на 31% увеличил перевозки грузов на платформах из Западной Сибири, до 21,5 тыс. тонн. Грузооборот филиала в указанном сегменте вырос более чем в 2 раза и составил 47 млн т-км. Доля ПГК в общем объеме перевозок по Западно-Сибирской железной дороге (ЗСЖД) сохранилась на уровне 13%.

«Увеличение объема перевозок достигнуто за счет подбора оптимальных логистических схем, разработки местных технических условий на размещение и крепление грузов на платформах, своевременного подвода вагонов к местам погрузки, а также реализации мер по увеличению производительности вагонов и сокращению срока их оборота», – прокомментировал рост показателей заместитель директора Новосибирского филиала по коммерции Андрей Кучеренко.

Основную номенклатуру погрузки составили лесные и строительные грузы, черные металлы, металлоконструкции.

В частности, рост перевозок лесных грузов вырос в феврале на 32% и составил 6,8 тыс. тонн.

Грузы следовали со станций Западно-Сибирской железной дороги Алтайского и Томского регионов в адрес грузополучателей России, а также на экспорт в страны Средней Азии.