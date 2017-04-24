Директор «Агентства Маркет Гайд» Юлия Кислова и руководитель проектов «Агентства Маркет Гайд» Анна Казунина примут участие в заседании Координационного совета по туризму при Министерстве культуры Российской Федерации, которое пройдет 13 мая 2017 года в Рязани. Участники совета обсудят вопросы доступности учреждений культуры в малых городах и на селе, новые модели их деятельности, подготовку кадров, создание многофункциональных культурных центров.
Перед вами новый выпуск Russian Logistics Journal – 2017, который призван познакомить зарубежную аудиторию с деятельностью русскоязычного журнала «Логистика», издающегося в Российской Федерации более 20 лет, а также с достижениями в российской логистике в 2016 г.
Оживление экономической ситуации в России к апрелю стало очевидным, многие компании вновь переходят от стратегии сохранения бизнеса к развитию. Вместе с производством растет грузопоток, увеличивается число заказов, медленно, но восстанавливаются финансовые показатели компаний. На этом фоне журнал «Логистика» представляет номер, посвященный новым технологиям в логистике.
«Оперируя подвижным составом на всей сети российских железных дорог, ПГК стремится добиться эффективного управления парком. Для выполнения этой задачи Новосибирский филиал сокращает оборот и простой вагонов под грузовыми операциями, а также выстраивает эффективную логистику, тем самым увеличивая погрузку ключевых грузоотправителей в регионе», – подчеркнул директор Новосибирского филиала Евгений Долженко.
Положительная динамика достигнута за счет увеличения объема перевозок крупнейшего предприятия по производству стали – «Западно-Сибирского металлургического комбината» (АО «Евраз ЗСМК», входит в Evraz Group).
Объем перевозок грузов комбината вырос по отношению к аналогичному периоду прошлого года в два раза и составил более 50 тыс. тонн. Вагоны ПГК привлекались для перевозки сырья и готовой продукции предприятия.
Экспортные поставки черных металлов выросли в апреле в полтора раза и составили более 32 тыс. тонн. Во внутрироссийском направлении погрузка увеличилась почти в четыре раза, до 18 тыс. тонн.
«АО «Евраз ЗСМК» перевозит вагонами ПГК строительный и железнодорожный прокат. Сегодня компания выступает в качестве генерального поставщика рельсовой продукции для ОАО «РЖД», реализует продукцию в России и других странах СНГ и экспортирует металл в 30 государств дальнего зарубежья. ПГК является крупнейшим оператором с наиболее широким охватом российских регионов, обладает большими возможностями для доставки экспортных грузов. Кроме того, предприятиям АО «Евраз ЗСМК», как холдингу в целом, оптимально привлекать новые вагоны ПГК с повышенной грузоподъемностью для перевозки продукции. Компания постоянно развивает предоставляемый сервис и повышает уровень клиентоориентированности, что дает нам основание продолжать взаимовыгодное сотрудничество с этим оператором», – отметил начальник логистического центра ООО «ТК «ЕвразХолдинг» Васильев Максим.
Грузы следовали со станций ЗСЖД в порты Дальнего Востока, а также в Таджикистан, Азербайджан и Тайвань.