Новосибирский филиал ПГК удвоил объем перевозок черных металлов по ЗСЖД

11 мая 2017 г.

«Оперируя подвижным составом на всей сети российских железных дорог, ПГК стремится добиться эффективного управления парком. Для выполнения этой задачи Новосибирский филиал сокращает оборот и простой вагонов под грузовыми операциями, а также выстраивает эффективную логистику, тем самым увеличивая погрузку ключевых грузоотправителей в регионе», – подчеркнул директор Новосибирского филиала Евгений Долженко.

Положительная динамика достигнута за счет увеличения объема перевозок крупнейшего предприятия по производству стали – «Западно-Сибирского металлургического комбината» (АО «Евраз ЗСМК», входит в Evraz Group).

Объем перевозок грузов комбината вырос по отношению к аналогичному периоду прошлого года в два раза и составил более 50 тыс. тонн. Вагоны ПГК привлекались для перевозки сырья и готовой продукции предприятия.

Экспортные поставки черных металлов выросли в апреле в полтора раза и составили более 32 тыс. тонн. Во внутрироссийском направлении погрузка увеличилась почти в четыре раза, до 18 тыс. тонн.

«АО «Евраз ЗСМК» перевозит вагонами ПГК строительный и железнодорожный прокат. Сегодня компания выступает в качестве генерального поставщика рельсовой продукции для ОАО «РЖД», реализует продукцию в России и других странах СНГ и экспортирует металл в 30 государств дальнего зарубежья. ПГК является крупнейшим оператором с наиболее широким охватом российских регионов, обладает большими возможностями для доставки экспортных грузов. Кроме того, предприятиям АО «Евраз ЗСМК», как холдингу в целом, оптимально привлекать новые вагоны ПГК с повышенной грузоподъемностью для перевозки продукции. Компания постоянно развивает предоставляемый сервис и повышает уровень клиентоориентированности, что дает нам основание продолжать взаимовыгодное сотрудничество с этим оператором», – отметил начальник логистического центра ООО «ТК «ЕвразХолдинг» Васильев Максим.

Грузы следовали со станций ЗСЖД в порты Дальнего Востока, а также в Таджикистан, Азербайджан и Тайвань.