Новосибирский филиал ПГК увеличил объем перевозок в крытых вагонах

26 июня 2017 г.

По итогам мая 2017 года Новосибирский филиал АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) перевез 135 тыс. тонн грузов в крытом подвижном составе, увеличив объем погрузки на 9% к аналогичному показателю прошлого года. Грузооборот филиала в указанном сегменте вырос на 9% и достиг 6 млн т-км.

Положительная динамика достигнута за счет увеличения погрузки ключевых клиентов ПГК в регионе, а также за счет эффективного планирования перевозок и оперативной работы ПГК по обеспечению грузоотправителей подвижным составом.

«Объем погрузки градообразующего предприятия химической промышленности региона «Кучуксукльфат» за отчетный период вырос с 11 до 21%. Кроме того, в рамках долгосрочных сервисных контрактов существенно выросли объемы перевозок предприятий пищевой отрасли, таких как «Алейскзернопродукт им. С.Н. Старовойтова» и «Мельник». Также увеличилась погрузка строительных грузов «Геркулес Сибирь» со станции Сибирская», — уточнил директор Новосибирского филиала Евгений Долженко.

Основную номенклатуру грузов составили пищевые грузы, зерновые грузы и продукты перемола, строительные грузы, промышленное сырье, сборные грузы и минеральные удобрения.

Объем погрузки строительных грузов увеличилась в 1,2 раза к прошлому году, до 16 тыс. тонн; промышленного сырья – в 2 раза, до 13 тыс. тонн; сборных грузов – в 1,2 раза, до 13 тыс. тонн; минеральных удобрений – в 1,5 раза, до 7 тыс. тонн.

Грузы следовали со станций ЗСЖД в адрес грузополучателей Дальневосточной, Восточно-Сибирской, Красноярской, Забайкальской, Северной и Горьковской железных дорог, а также в страны СНГ, Монголию и Китай.