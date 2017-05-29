Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
Дорогая наша Юлия Евгеньевна! От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! Для всего нашего коллектива Вы – не просто руководитель, но и путеводная звезда! Вы – бесспорный лидер, поддержка и опора, настоящий друг, способный поддержать каждого сотрудника в трудный период жизни. Вы вдохновляете нас своим жизнелюбием, работать с Вами – большое счастье.
Весна этого года оказалась насыщенной для логистической отрасли. Вслед за крупнейшими транспортными выставками «ТрансРоссия-2017» и «ТрансКаспиан-2017» прошли и другие не менее значимые мероприятия – выставка «СТЛ», а также событие международного масштаба ‒ мюнхенская Transport Logistic 2017. На страницах журнала вы найдете подробности об этих мероприятиях, мнения участников событий и возможные прогнозы на будущее. Забегая вперед, отметим очевидный факт: экономическая ситуация в России понемногу стабилизируется, компании вновь начинают делать вложения в развитие бизнеса.
По итогам мая 2017 года Новосибирский филиал АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) перевез 135 тыс. тонн грузов в крытом подвижном составе, увеличив объем погрузки на 9% к аналогичному показателю прошлого года. Грузооборот филиала в указанном сегменте вырос на 9% и достиг 6 млн т-км.
Положительная динамика достигнута за счет увеличения погрузки ключевых клиентов ПГК в регионе, а также за счет эффективного планирования перевозок и оперативной работы ПГК по обеспечению грузоотправителей подвижным составом.
«Объем погрузки градообразующего предприятия химической промышленности региона «Кучуксукльфат» за отчетный период вырос с 11 до 21%. Кроме того, в рамках долгосрочных сервисных контрактов существенно выросли объемы перевозок предприятий пищевой отрасли, таких как «Алейскзернопродукт им. С.Н. Старовойтова» и «Мельник». Также увеличилась погрузка строительных грузов «Геркулес Сибирь» со станции Сибирская», — уточнил директор Новосибирского филиала Евгений Долженко.
Основную номенклатуру грузов составили пищевые грузы, зерновые грузы и продукты перемола, строительные грузы, промышленное сырье, сборные грузы и минеральные удобрения.
Объем погрузки строительных грузов увеличилась в 1,2 раза к прошлому году, до 16 тыс. тонн; промышленного сырья – в 2 раза, до 13 тыс. тонн; сборных грузов – в 1,2 раза, до 13 тыс. тонн; минеральных удобрений – в 1,5 раза, до 7 тыс. тонн.
Грузы следовали со станций ЗСЖД в адрес грузополучателей Дальневосточной, Восточно-Сибирской, Красноярской, Забайкальской, Северной и Горьковской железных дорог, а также в страны СНГ, Монголию и Китай.