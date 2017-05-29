Новосибирский филиал ПГК увеличил объемы перевозок на платформах

20 июня 2017 г.

В мае 2017 года Новосибирский филиал АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) перевез на платформах более 19 тыс. тонн грузов из Западной Сибири, в 1,7 раза увеличив аналогичный показатель 2016 года. Грузооборот в указанном сегменте вырос на 65%, до 51,6 млн т-км. Доля филиала в общем объеме перевозок платформами в Западной Сибири увеличилась с10% до16%.

Основную номенклатуру составили лесные и строительные грузы, черные металлы, металлоконструкции.

«Высокой динамики погрузки в сегменте платформ удалось добиться за счет привлечения грузовой базы ключевого предприятия лесной отрасли региона – «Форсиб». За прошедший месяц мы отгрузили свыше 3 тысяч тонн пиломатериалов этого предприятия. Кроме того, филиал нарастил погрузку других производителей пиломатериалов – «ВТ Терминал» и «ТЭК Дальэкспресс», – отметил заместитель директора по коммерции, начальник коммерческого центра Новосибирского филиала ПГК Андрей Кучеренко.

В частности, объем перевозок лесных грузов из Западной Сибири увеличился в 12 раз, до 9 тыс. тонн, черных металлов – на 8%, до 8 тыс. тонн.

«Сегодня мы успешно переориентируем грузы лесоперерабатывающих предприятий с полувагонов на платформы благодаря оказанию дополнительного сервиса – разработки местных технических условий для перевозок лесных грузов. Это позволяет увеличивать объемы отправляемых пиломатериалов и максимально закрывать потребности грузоотправителей», – подчеркнул Андрей Кучеренко.

Грузы следовали со станций Западно-Сибирской железной дороги Алтайского и Томского регионов в адрес грузополучателей России, а также на экспорт, в страны Средней Азии.

АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) – крупнейший частный оператор железнодорожных перевозок в России. Компания предоставляет полный комплекс услуг по транспортировке грузов. В оперировании ПГК – около 170 тыс. единиц подвижного состава, в том числе полувагонов, цистерн, платформ и вагонов иных типов. Региональная сеть компании представлена филиалами в 14 городах России, а международная – в Казахстане и совместным предприятием в Финляндии. ПГК входит в железнодорожный дивизион международной транспортной группы Universal Cargo Logistics Holding (UCL Holding). Помимо железнодорожных активов, группа объединяет стивидорные компании на Северо-Западе и Юге страны и крупные российские судоходные активы.