Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
Дорогая наша Юлия Евгеньевна! От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! Для всего нашего коллектива Вы – не просто руководитель, но и путеводная звезда! Вы – бесспорный лидер, поддержка и опора, настоящий друг, способный поддержать каждого сотрудника в трудный период жизни. Вы вдохновляете нас своим жизнелюбием, работать с Вами – большое счастье.
Весна этого года оказалась насыщенной для логистической отрасли. Вслед за крупнейшими транспортными выставками «ТрансРоссия-2017» и «ТрансКаспиан-2017» прошли и другие не менее значимые мероприятия – выставка «СТЛ», а также событие международного масштаба ‒ мюнхенская Transport Logistic 2017. На страницах журнала вы найдете подробности об этих мероприятиях, мнения участников событий и возможные прогнозы на будущее. Забегая вперед, отметим очевидный факт: экономическая ситуация в России понемногу стабилизируется, компании вновь начинают делать вложения в развитие бизнеса.
Новосибирск
В I квартале 2017 года филиал АО «РЖД Логистика» в Новосибирске увеличил объем выручки по направлению «логистический аутсорсинг» до 151 млн рублей, что в 14 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Существенно выросли и показатели по направлениям грузовой логистики и перевозки мелких партий грузов. Выручка от грузовой логистики увеличилась по сравнению с I кварталом 2016 года на 28% и составила 281,5 млн рублей. В полтора раза превысил прошлогодний показатель объем выручки по направлению «перевозки мелких партий грузов», составив 34 млн рублей. В I квартале 2017 года объем перевезенных филиалом грузов составил около 3 млн тонн.
«Мы получили рекордные показатели роста выручки по направлению логистического аутсорсинга благодаря проведенной масштабной работе и сотрудничеству с крупнейшими производителями региона – ОАО «ЕвразРуда», ООО «Промуглесбыт», ООО «Северстрой». Уверен, что в дальнейшем филиал также покажет положительную динамику», – отметил и.о. директора филиала АО «РЖД Логистика» в Новосибирске Ярослав Вышиденко.