Новосибирский филиал «РЖД Логистики» в I квартале 2017 года почти в 14 раз увеличил выручку по направлению логистического аутсорсинга

22 июня 2017 г.

Новосибирск

В I квартале 2017 года филиал АО «РЖД Логистика» в Новосибирске увеличил объем выручки по направлению «логистический аутсорсинг» до 151 млн рублей, что в 14 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Существенно выросли и показатели по направлениям грузовой логистики и перевозки мелких партий грузов. Выручка от грузовой логистики увеличилась по сравнению с I кварталом 2016 года на 28% и составила 281,5 млн рублей. В полтора раза превысил прошлогодний показатель объем выручки по направлению «перевозки мелких партий грузов», составив 34 млн рублей. В I квартале 2017 года объем перевезенных филиалом грузов составил около 3 млн тонн.

«Мы получили рекордные показатели роста выручки по направлению логистического аутсорсинга благодаря проведенной масштабной работе и сотрудничеству с крупнейшими производителями региона – ОАО «ЕвразРуда», ООО «Промуглесбыт», ООО «Северстрой». Уверен, что в дальнейшем филиал также покажет положительную динамику», – отметил и.о. директора филиала АО «РЖД Логистика» в Новосибирске Ярослав Вышиденко.