Новости конференции «Транспортная логистика. Грузовые автомобильные перевозки»

23 августа 2017 г.

Представитель крупнейшей российской транспортной компании «Деловые Линии» поднимет тему регулирования условий труда профессиональных водителей.

Кто ежедневно выезжает на дороги? Кто составляет основу автоперевозок страны? С какими сложностями они сталкиваются? Чем отличаются обычные водители от профессионалов и что нужно, чтобы последних было больше?

Эти вопросы на конференции «Транспортная логистика. Грузовые автомобильные перевозки» вместе с экспертами будет обсуждать руководитель по взаимодействию с инфраструктурными и отраслевыми организациями транспортной компании «Деловые Линии» Александр Лашкевич. Он выступит с докладом «Актуальные проблемы водителей-дальнобойщиков и пути их решения через регулирование отрасли».

«Рынок транспортной логистики широк и разнообразен, но в его основе лежат люди и технологии, -- рассказал организаторам конференции Александр Лашкевич. -- И если инновации активно обсуждаются на профильных встречах и форумах, то тема работающих в отрасли людей обычно остается за кадром.

В моем выступлении будут затронуты те проблемы, с которыми ежедневно сталкиваются водители-дальнобойщики, вопросы регулирования транспортной отрасли, нужных для этого инструментов, стандартизации отдельных бизнес-процессов».

Конференция и выставка «Транспортная логистика. Грузовые автомобильные перевозки», пройдет 12–13 сентября в Москве, в отеле «АЗИМУТ Отель Олимпик Москва».

Инициатором этого профессионального мероприятия стал Межотраслевой экспертный совет по развитию автомобильной грузовой и дорожной отрасли, при поддержке Министерства транспорта РФ и ведущих участников грузового автотранспортного рынка.

Основные темы конференции:

Формирование стандартов отрасли и регулирование рынка транспортной логистики

Страхование и безопасность рынка логистических услуг

Технологические инновации на автотранспорте

Современные модели взаимодействия участников транспортно-логистических процессов

Мифы и реалии беспилотного автотранспорта

В конференции примут участие представители руководства автотранспортных предприятий, логистических операторов, грузоотправителей и грузовладельцев, органов госрегулирования, профильных общественных объединений и ассоциаций, поставщиков автотехники и комплектующих, поставщиков ИТ-решений, научных институтов, эксперты отрасли.

Работу конференции будет сопровождать развернутая в фойе конференц-зала выставка, экспоненты которой представят свою продукцию и услуги по темам: «Технологические инновации в автотранспорте» и «Эксплуатация, техобслуживание и ремонт автомобильной техники».

Организаторы мероприятия — компания ATO Events (www.ato.events) и интернет-портал «Грузовики и дороги» (www.truckandroad.ru).

Подробности о мероприятии, условиях участия и месте проведения можно узнать на сайте организаторов http://www.events.ato.ru/events/12575/detail/ или позвонив по телефону: +7 (495) 651-94-35