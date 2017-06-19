Автомобильная отрасль в составе транспортного комплекса России занимает лидирующее положение по динамике развития и востребованности услуг. Постепенно наращивая свои мощности, она обладает хорошими перспективами, но при этом демонстрирует немало проблем. На страницах седьмого номера, ключевой темой которого стала логистика в автомобильной промышленности, мы постарались подобрать материалы, направленные на поиск их решения.
Уважаемые читатели и подписчики!
Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
Представитель крупнейшей российской транспортной компании «Деловые Линии» поднимет тему регулирования условий труда профессиональных водителей.
Кто ежедневно выезжает на дороги? Кто составляет основу автоперевозок страны? С какими сложностями они сталкиваются? Чем отличаются обычные водители от профессионалов и что нужно, чтобы последних было больше?
Эти вопросы на конференции «Транспортная логистика. Грузовые автомобильные перевозки» вместе с экспертами будет обсуждать руководитель по взаимодействию с инфраструктурными и отраслевыми организациями транспортной компании «Деловые Линии» Александр Лашкевич. Он выступит с докладом «Актуальные проблемы водителей-дальнобойщиков и пути их решения через регулирование отрасли».
«Рынок транспортной логистики широк и разнообразен, но в его основе лежат люди и технологии, -- рассказал организаторам конференции Александр Лашкевич. -- И если инновации активно обсуждаются на профильных встречах и форумах, то тема работающих в отрасли людей обычно остается за кадром.
В моем выступлении будут затронуты те проблемы, с которыми ежедневно сталкиваются водители-дальнобойщики, вопросы регулирования транспортной отрасли, нужных для этого инструментов, стандартизации отдельных бизнес-процессов».
Конференция и выставка «Транспортная логистика. Грузовые автомобильные перевозки», пройдет 12–13 сентября в Москве, в отеле «АЗИМУТ Отель Олимпик Москва».
Инициатором этого профессионального мероприятия стал Межотраслевой экспертный совет по развитию автомобильной грузовой и дорожной отрасли, при поддержке Министерства транспорта РФ и ведущих участников грузового автотранспортного рынка.
Основные темы конференции:
В конференции примут участие представители руководства автотранспортных предприятий, логистических операторов, грузоотправителей и грузовладельцев, органов госрегулирования, профильных общественных объединений и ассоциаций, поставщиков автотехники и комплектующих, поставщиков ИТ-решений, научных институтов, эксперты отрасли.
Работу конференции будет сопровождать развернутая в фойе конференц-зала выставка, экспоненты которой представят свою продукцию и услуги по темам: «Технологические инновации в автотранспорте» и «Эксплуатация, техобслуживание и ремонт автомобильной техники».
Организаторы мероприятия — компания ATO Events (www.ato.events) и интернет-портал «Грузовики и дороги» (www.truckandroad.ru).
Подробности о мероприятии, условиях участия и месте проведения можно узнать на сайте организаторов http://www.events.ato.ru/events/12575/detail/ или позвонив по телефону: +7 (495) 651-94-35