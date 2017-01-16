С приветствием к читателям первого номера обратился оргкомитет XX Московского международного логистического форума (ММЛФ‒2017).
ММЛФ, который в этом году проходит в 20-й раз, стал символом логистики в России и знаковым не только для профессионального логистического сообщества страны, но и для крупнейших специалистов отрасли из стран ЕС и США.
В составе комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по транспорту и экспедированию создан подкомитет по логистике, в состав которого вошел главный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Олег Николаевич Курбатов. Руководство деятельностью подкомитета будет осуществлять проф. Олег Николаевич Дунаев.
Директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Гайдаровском форуме 2017 с докладом на тему «Методика и опыт оценки туристских потоков на территорию города Москвы и вклада туризма в ВРП» в рамках экспертной дискуссии на тему «Туризм. Экономика. Образование».
В ноябре 2016 г. член ACEX в Новороссийске – компания «НОВОТЭК – плюс» взял в управление универсальный припортовый терминал площадью 1,5 Га. Терминал расположен в промышленной зоне по адресу 2-я железнодорожная петля в 500 метрах от федеральной трассы и имеет удобный подъезд для грузового автотранспорта. Удаленность от порта составляет 7 км.
На территории терминала находятся контейнерная площадка емкостью 400 TEUs, капитальный склад площадью 1038 кв.м. (класс С), ж.д. подъездной путь, универсальная бетонная площадка, которая может использоваться для открытого хранения грузов, производства погрузо-разгрузочных работ, стоянки грузового автотранспорта и т.д., а также офисные помещения.
Для работы с контейнерами член ACEX в Новороссийске приобрел контейнерный перегружатель Combilift грузоподъемностью 35 тонн, который обеспечивает прием-выдачу 20’ и 40’ контейнеров с автотранспорта и на автотранспорт. Перегрузочные работы в крытом складе и на открытой площадке осуществляются автопогрузчиками грузоподъемностью 1,5-2,5 тонны.
Терминал оказывает услуги, как для грузовладельцев, так и для морских линий, среди которых:
Погрузо-разгрузочные работы по различным схемам:
контейнер - машина, контейнер - склад, контейнер – вагон,
машина – контейнер, машина - склад, машина – вагон
вагон - контейнер, вагон - машина, вагон – склад
Отправка/прием ж.д вагонов
Хранение: крытое в складе, открытое на площадке
Доп.услуги: палетирование, взвешивание, маркировка, переупаковка, ремонт тары, доработка груза, утилизация и т.д., хранение контейнеров, завоз/вывоз контейнеров в порт/из порта, услуги по затарке.
«НОВОТЭК- плюс» обеспечивает клиенту четкий электронный учет поступления/выдачи контейнеров, оперативное предоставление информации о движении контейнеров, учет повреждений контейнеров с составлением акта осмотра, а также работает 7 дней в неделю.