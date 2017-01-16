«НОВОТЭК плюс», член альянса ACEX, стал оператором универсального припортового терминала в г. Новороссийске

25 января 2017 г.

В ноябре 2016 г. член ACEX в Новороссийске – компания «НОВОТЭК – плюс» взял в управление универсальный припортовый терминал площадью 1,5 Га. Терминал расположен в промышленной зоне по адресу 2-я железнодорожная петля в 500 метрах от федеральной трассы и имеет удобный подъезд для грузового автотранспорта. Удаленность от порта составляет 7 км.

На территории терминала находятся контейнерная площадка емкостью 400 TEUs, капитальный склад площадью 1038 кв.м. (класс С), ж.д. подъездной путь, универсальная бетонная площадка, которая может использоваться для открытого хранения грузов, производства погрузо-разгрузочных работ, стоянки грузового автотранспорта и т.д., а также офисные помещения.

Для работы с контейнерами член ACEX в Новороссийске приобрел контейнерный перегружатель Combilift грузоподъемностью 35 тонн, который обеспечивает прием-выдачу 20’ и 40’ контейнеров с автотранспорта и на автотранспорт. Перегрузочные работы в крытом складе и на открытой площадке осуществляются автопогрузчиками грузоподъемностью 1,5-2,5 тонны.

Терминал оказывает услуги, как для грузовладельцев, так и для морских линий, среди которых:

Погрузо-разгрузочные работы по различным схемам:

контейнер - машина, контейнер - склад, контейнер – вагон,

машина – контейнер, машина - склад, машина – вагон

вагон - контейнер, вагон - машина, вагон – склад

Отправка/прием ж.д вагонов

Хранение: крытое в складе, открытое на площадке

Доп.услуги: палетирование, взвешивание, маркировка, переупаковка, ремонт тары, доработка груза, утилизация и т.д., хранение контейнеров, завоз/вывоз контейнеров в порт/из порта, услуги по затарке.

«НОВОТЭК- плюс» обеспечивает клиенту четкий электронный учет поступления/выдачи контейнеров, оперативное предоставление информации о движении контейнеров, учет повреждений контейнеров с составлением акта осмотра, а также работает 7 дней в неделю.