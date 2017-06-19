Автомобильная отрасль в составе транспортного комплекса России занимает лидирующее положение по динамике развития и востребованности услуг. Постепенно наращивая свои мощности, она обладает хорошими перспективами, но при этом демонстрирует немало проблем. На страницах седьмого номера, ключевой темой которого стала логистика в автомобильной промышленности, мы постарались подобрать материалы, направленные на поиск их решения.
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Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
Член ACEX в Новороссийске закупил дополнительное перегрузочное оборудование и разработал оптимальную схему погрузки сельхозпродукции.
В июле у члена ACEX в Новороссийске – НОВОТЭК Плюс появился новый выгодный сервис. Компания начала самостоятельно делать перегрузку сельхозпродукции из мешков в контейнер навалом. Раннее НОВОТЭК использовал услуги перевалочного терминала и формировал ценовое предложение клиенту с учетом ставки субподрядчика.
НОВОТЭК Плюс закупили дополнительное перегрузочное оборудование, а специалисты компании разработали оптимальную схему погрузки. Выглядит процедура следующим образом: сотрудники расшивают мешки (ручной труд), рис из мешков высыпают в перегрузочный комплекс, который далее загружает рис навалом в контейнеры. Первую партию из 20 контейнеров (500 тонн) НОВОТЭК Плюс загрузили в течение 7 дней. На данный момент плановая производительность комплекса составляет уже 6 контейнеров в день.
«По факту обработки первой партии мы видим, что использование собственного перегрузочного комплекса позволяет нам снизить стоимость данной операции для клиента на 10-15%, - комментирует коммерческий директорНОВОТЭК Плюс Владимир Филатов, – но это еще предварительно. Более точные данные мы получим после перегрузки 2000-5000 тонн. Тогда все плановые и не плановые расходы уточнятся, и выведется реальная себестоимость».
При ежемесячной загрузке комплекса по 2000 тонн оборудование окупится в течение трех месяцев, уверен Владимир Филатов.