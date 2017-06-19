НОВОТЭК Плюс снижает затраты клиента на 10-15%

16 августа 2017 г.

Член ACEX в Новороссийске закупил дополнительное перегрузочное оборудование и разработал оптимальную схему погрузки сельхозпродукции.

В июле у члена ACEX в Новороссийске – НОВОТЭК Плюс появился новый выгодный сервис. Компания начала самостоятельно делать перегрузку сельхозпродукции из мешков в контейнер навалом. Раннее НОВОТЭК использовал услуги перевалочного терминала и формировал ценовое предложение клиенту с учетом ставки субподрядчика.

НОВОТЭК Плюс закупили дополнительное перегрузочное оборудование, а специалисты компании разработали оптимальную схему погрузки. Выглядит процедура следующим образом: сотрудники расшивают мешки (ручной труд), рис из мешков высыпают в перегрузочный комплекс, который далее загружает рис навалом в контейнеры. Первую партию из 20 контейнеров (500 тонн) НОВОТЭК Плюс загрузили в течение 7 дней. На данный момент плановая производительность комплекса составляет уже 6 контейнеров в день.

«По факту обработки первой партии мы видим, что использование собственного перегрузочного комплекса позволяет нам снизить стоимость данной операции для клиента на 10-15%, - комментирует коммерческий директорНОВОТЭК Плюс Владимир Филатов, – но это еще предварительно. Более точные данные мы получим после перегрузки 2000-5000 тонн. Тогда все плановые и не плановые расходы уточнятся, и выведется реальная себестоимость».

При ежемесячной загрузке комплекса по 2000 тонн оборудование окупится в течение трех месяцев, уверен Владимир Филатов.