21 марта журнал «ЛОГИСТИКА» принял участие VIII ежегодной конференции «Барьеры и точки роста для транспортной отрасли России» деловой газеты «Ведомости».
Группа компаний «Дело» – крупнейший частный транспортно-логистический холдинг Юга России и один из лидеров транспортной отрасли страны. Компании Группы предоставляют полный комплекс услуг по перевалке грузов в порту Новороссийск, организации железнодорожных и мультимодальных контейнерных перевозок, экспедированию, таможенному оформлению экспортно-импортных грузов по России и странам СНГ.
В начале марта компания "ТРАСКО" ввела в эксплуатацию первую партию новых седельных тягачей Scania R440 и тентовых полуприцепов Kögel с объемом загрузки 90 куб. м узнаваемого желтого цвета. Всего в этом году будет введено в эксплуатацию 50 новых автопоездов.
Заместитель генерального директора по транспорту компании "ТРАСКО" Михаил Сергеевич Пальков: "Своевременное обновление автопарка — это одна из стратегически важных задач. Ее решение способствует не только снижению расходов на эксплуатацию и оптимизации тарифов на перевозки, но и позволяет соответствовать высоким стандартам качества обслуживания. В настоящее время средний пробег нашего автопарка составляет около 500 тыс. км, что по меркам индустрии весьма немного. В 2017 году мы планируем обновить автопарк еще на 17 %".
Все автомобили компании "ТРАСКО" соответствуют экологическим нормам "Евро-5" и оснащены системой спутникового мониторинга и навигации.