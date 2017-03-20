Новые автопоезда "ТРАСКО"

27 марта 2017 г.

В начале марта компания "ТРАСКО" ввела в эксплуатацию первую партию новых седельных тягачей Scania R440 и тентовых полуприцепов Kögel с объемом загрузки 90 куб. м узнаваемого желтого цвета. Всего в этом году будет введено в эксплуатацию 50 новых автопоездов.

Заместитель генерального директора по транспорту компании "ТРАСКО" Михаил Сергеевич Пальков: "Своевременное обновление автопарка — это одна из стратегически важных задач. Ее решение способствует не только снижению расходов на эксплуатацию и оптимизации тарифов на перевозки, но и позволяет соответствовать высоким стандартам качества обслуживания. В настоящее время средний пробег нашего автопарка составляет около 500 тыс. км, что по меркам индустрии весьма немного. В 2017 году мы планируем обновить автопарк еще на 17 %".

Все автомобили компании "ТРАСКО" соответствуют экологическим нормам "Евро-5" и оснащены системой спутникового мониторинга и навигации.