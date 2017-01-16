Новые FTL-проекты ГК «Деловые Линии» позволят клиентам повысить эффективность перевозок

6 февраля 2017 г.

В 2017 году ГК «Деловые Линии» запустит новый проект — «Контрактная логистика», позволяющий работать с учетом специфики бизнеса и KPI клиента.

В ближайшее время планируется развитие рынка грузоперевозок с точки зрения оказания услуг. Перевозчик берет на себя организацию и поддержание всей логистической цепочки заказчика, модернизируясь в логистического оператора и оказывая услуги «FTL под ключ». Планируется запуск проекта «Контрактная логистика», который поможет клиентам настроить перевозки под себя и повысить их эффективность, а также развитие региональной дистрибуции малотоннажными транспортными средствами, что позволит оперативно развести товар по конечным точкам.

За 2016 год ГК «Деловые Линии» повысила в 1,5 раза оборот перевозок еврофурами. Аналитики компании отмечают тенденцию, что все больше предприятий переходят от перевозок собственными автомобилями к аутсорсингу транспортно-логистических операций. Передача этих функций сторонним организациям позволяет предприятиям сосредоточиться на основной деятельности, не отвлекая ресурсы на решение логистических задач.

Основными грузами, для доставки которых заказывают еврофуры, являются: металлопродукция, строительные товары и продукты. Большой популярностью у клиентов пользуется инновационная услуга «Деловых Линий» — доставка по графику — гарантированная подача еврофуры согласно составленному плану-графику отправок. Среди наиболее востребованных направлений можно выделить перевозки из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Воронежа, Казани в Москву, а также из Москвы в Санкт-Петербург. Также, необходимо чутко реагировать на запросы рынка, вводить новые маршруты. Например, в «Деловых Линиях» в 2016 году открыли востребованное направление — Кабардино-Балкария. Клиенты называют три важных параметра для выбора перевозчика: стабильность, безопасность и оперативность доставки.

В связи с ростом клиентов из сегмента FOOD RETAIL, в котором необходимо предоставлять качественные перевозки с температурным режимом, растет популярность перевозки рефрижераторами. Такой подъем произошел за счет развития программы импортозамещения, при которой стали закупать больше отечественных продуктов и, соответственно, организации заинтересовались не международными, а междугородними перевозками.

«Организация и ведение бизнеса в современных условиях требуют оптимизации как временных, так и финансовых расходов. Наша компания планирует продолжить увеличивать свою долю от общего объема перевозок еврофурами за счет совершенствования работы с клиентами, расширения ассортимента услуг и создания новых конкурентных преимуществ», — говорит директор службы продвижения и поддержки дополнительных услуг ГК «Деловые Линии» Артем Ефимов.