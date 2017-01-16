С приветствием к читателям первого номера обратился оргкомитет XX Московского международного логистического форума (ММЛФ‒2017).
ММЛФ, который в этом году проходит в 20-й раз, стал символом логистики в России и знаковым не только для профессионального логистического сообщества страны, но и для крупнейших специалистов отрасли из стран ЕС и США.
В составе комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по транспорту и экспедированию создан подкомитет по логистике, в состав которого вошел главный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Олег Николаевич Курбатов. Руководство деятельностью подкомитета будет осуществлять проф. Олег Николаевич Дунаев.
Директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Гайдаровском форуме 2017 с докладом на тему «Методика и опыт оценки туристских потоков на территорию города Москвы и вклада туризма в ВРП» в рамках экспертной дискуссии на тему «Туризм. Экономика. Образование».
В 2017 году ГК «Деловые Линии» запустит новый проект — «Контрактная логистика», позволяющий работать с учетом специфики бизнеса и KPI клиента.
В ближайшее время планируется развитие рынка грузоперевозок с точки зрения оказания услуг. Перевозчик берет на себя организацию и поддержание всей логистической цепочки заказчика, модернизируясь в логистического оператора и оказывая услуги «FTL под ключ». Планируется запуск проекта «Контрактная логистика», который поможет клиентам настроить перевозки под себя и повысить их эффективность, а также развитие региональной дистрибуции малотоннажными транспортными средствами, что позволит оперативно развести товар по конечным точкам.
За 2016 год ГК «Деловые Линии» повысила в 1,5 раза оборот перевозок еврофурами. Аналитики компании отмечают тенденцию, что все больше предприятий переходят от перевозок собственными автомобилями к аутсорсингу транспортно-логистических операций. Передача этих функций сторонним организациям позволяет предприятиям сосредоточиться на основной деятельности, не отвлекая ресурсы на решение логистических задач.
Основными грузами, для доставки которых заказывают еврофуры, являются: металлопродукция, строительные товары и продукты. Большой популярностью у клиентов пользуется инновационная услуга «Деловых Линий» — доставка по графику — гарантированная подача еврофуры согласно составленному плану-графику отправок. Среди наиболее востребованных направлений можно выделить перевозки из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Воронежа, Казани в Москву, а также из Москвы в Санкт-Петербург. Также, необходимо чутко реагировать на запросы рынка, вводить новые маршруты. Например, в «Деловых Линиях» в 2016 году открыли востребованное направление — Кабардино-Балкария. Клиенты называют три важных параметра для выбора перевозчика: стабильность, безопасность и оперативность доставки.
В связи с ростом клиентов из сегмента FOOD RETAIL, в котором необходимо предоставлять качественные перевозки с температурным режимом, растет популярность перевозки рефрижераторами. Такой подъем произошел за счет развития программы импортозамещения, при которой стали закупать больше отечественных продуктов и, соответственно, организации заинтересовались не международными, а междугородними перевозками.
«Организация и ведение бизнеса в современных условиях требуют оптимизации как временных, так и финансовых расходов. Наша компания планирует продолжить увеличивать свою долю от общего объема перевозок еврофурами за счет совершенствования работы с клиентами, расширения ассортимента услуг и создания новых конкурентных преимуществ», — говорит директор службы продвижения и поддержки дополнительных услуг ГК «Деловые Линии» Артем Ефимов.