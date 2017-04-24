Новые горизонты транспортной телематики на конференции НАВИТОРИНГ-2017

11 мая 2017 г.

В конце апреля в Москве состоялось главное событие российской транспортной телематики – ежегодная конференция НАВИТОРИНГ. На ней более 320 профессионалов обсудили актуальные вопросы рынка, познакомились с перспективными направлениями развития своего бизнеса и техническими новинками для клиентов. Организатором встречи выступила группа компаний «СКАУТ».

Деловая программа конференции, проходившей 26 апреля в event-холле «ИнфоПространство», включала разносторонние доклады от экспертов рынков спутникового мониторинга, тахографии, телекоммуникаций, страхования и смежных сфер. Спикеры посвятили свои выступления государственным инициативам, техническим и коммерческим аспектам бизнеса поставщиков и интеграторов, современным решениям для заказчиков телематических продуктов и услуг.

Президент НП «ГЛОНАСС» Александр Гурко выступил с докладом о развитии рынка и будущем государственных инфраструктурных проектов. Обобщив основные тенденции мировой транспортной телематики, Александр признал, что технологически российский рынок отстает от происходящих за рубежом процессов. И, скорее всего, большая часть перспективных технологий будет импортироваться. Но в любом случае преимуществом российских компаний остается глубокое знание локального рынка и конечного потребителя. И для того, чтобы не упустить инициативу, президент НП «ГЛОНАСС» призвал местных игроков консолидировать свои возможности на базе инфраструктуры госсистем. В частности, участвуя в развитии нормативно-правовой базы.

О нормативном регулировании рассказывал и Павел Бунин, директор службы развития сервисов на страховом, лизинговом и финансовом рынках АО «ГЛОНАСС». В своем докладе «ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» – единая платформа для предоставления услуг» он сообщил о работе по формированию требований к спутниковым терминалам, устанавливаемым на транспорт. Наряду с решением страховых задач, речь шла о дополнительной возможности применять терминалы ЭРА-ГЛОНАСС в коммерческих целях.

От компании Fort Telecom традиционно выступал директор по развитию Владимир Макаренко. Свой доклад он посвятил мифам об ЭРА-ГЛОНАСС и вторичном рынке автомобилей. Владимир собрал наиболее распространенные стоп-факторы, встречающиеся среди интеграторов, и предложил по-другому взглянуть на каждый из них.

Николай Бажанов, директор по бизнес-процессам оператора «Платон», рассказал о масштабе, развитии и будущем этой системы. Его речь перекликалась с докладом Александра Гурко, так как Николай обозначил возможность «Платона» стать фундаментом для новой телематической экосистемы.

Дальнейшие пути развития телематических сервисов были раскрыты в выступлениях директора по развитию бизнеса АО «Группа Т-1» Игоря Хереша и руководителя службы продаж и развития телематических сервисов дирекции по развитию нового бизнеса ПАО «ВымпелКом» Александра Хомутинникова. Игорь Хереш поделился мнением о перспективах страховой телематики в корпоративном транспортном сегменте, а Александр Хомутинников рассказал о том, как со стороны операторов связи выглядят технологические перспективы рынка IoT.

Александр Селиванов, исполнительный директор Omnicomm, подготовил для участников 7-е ежегодное исследование рынка мониторинга транспорта и тахографического контроля. Директор по продажам компании Gurtam Денис Гребенников показал статистику объектов и оборудования, подключенных к Wialon Hosting.

После обзора текущего состояния рынка мониторинга транспорта Юрий Висневский, генеральный директор ГК «СКАУТ», рассказал о новых направлениях развития бизнеса интеграторов СМТ. На примере деятельности своей компании Юрий продемонстрировал варианты перспективных решений для клиентов, поделился видением развития таких услуг как диспетчеризация и консалтинг, представил успешный опыт взаимодействия с заказчиками в формате Экспертного клуба СКАУТ, рассказал о сотрудничестве с вузами и о стажерских программах.

Кирилл Конягин, директор по развитию «Кварта Технологии», также выразил мысль о важности удержания клиентов за счет внедрения передовых разработок. Основная часть его выступления включала обзор высокоэффективных нишевых решений на примере контроля режимных перевозок.

Рынок тахографического контроля транспорта представляли топ-менеджеры двух ведущих поставщиков. Юрий Томашко, коммерческий директор «АТОЛ ДРАЙВ», поделился прогнозами внедрения тахографов в России и рассказал о том, какие услуги могут развивать интеграторы на их основе. Валентина Усачева, заместитель генерального директора «ШТРИХ-М», выступила с докладом «Комплексные технологии автоматизации пассажирского транспорта. Опыт внедрения и перспективы развития».

Практическую часть конференции продолжали выступления Виталия Полторацкого («АМТ-ГРУПП») на тему «Региональные навигационно-информационные системы. Что нового?» и Андрея Дергоусова («76 Ойл Тюмень») с темой «Не технические аспекты бизнеса интегратора СМТ». Аудитория узнала об общих задачах и проблемах интеграторов, а также о том, что интеграторы ждут от сотрудничества с производителями.

Об опыте решения нестандартных задач рассказывал Александр Иванов (LocMe.ru) с докладом «Учет молока с помощью системы мониторинга». Дмитрий Гамов, руководитель отдела СМТ компании «ЕвроМобайл», представил технологические решения для общественного транспорта. Выступление Максима Шведова, технического директора «Донбасс Партнер Групп», было посвящено особенностям применения и настройки тревожной кнопки в условиях боевых действий.

Каждое выступление сопровождалось оживленными дискуссиями и даже жаркими спорами. Участники продолжали активно общаться в кулуарах и выставочной зоне мероприятия, где на всем протяжении конференции демонстрировали свои разработки «iRZ Мониторинг», «АГРОштурман», «ГЕОРОУТ-НПЦ», «Кварта Технологии», «Навтелеком», «Технотон-МСК», «ШТРИХ-М», «Эксперт Телематика Плюс», Fort Telecom, Iridium, Navixy, ГК «СервисСофт» , ГК «СКАУТ».

Всего на конференции собралось более 320 представителей 150 компаний. Таким образом, НАВИТОРИНГ побил рекорды прошлых лет и подтвердил репутацию одного из ведущих мероприятий рынка транспортной телематики. При этом конференции уже седьмой год удается сохранять живость, открытость и возможность честно общаться на самые острые темы.