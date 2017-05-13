Дорогая наша Юлия Евгеньевна! От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! Для всего нашего коллектива Вы – не просто руководитель, но и путеводная звезда! Вы – бесспорный лидер, поддержка и опора, настоящий друг, способный поддержать каждого сотрудника в трудный период жизни. Вы вдохновляете нас своим жизнелюбием, работать с Вами – большое счастье.
Весна этого года оказалась насыщенной для логистической отрасли. Вслед за крупнейшими транспортными выставками «ТрансРоссия-2017» и «ТрансКаспиан-2017» прошли и другие не менее значимые мероприятия – выставка «СТЛ», а также событие международного масштаба ‒ мюнхенская Transport Logistic 2017. На страницах журнала вы найдете подробности об этих мероприятиях, мнения участников событий и возможные прогнозы на будущее. Забегая вперед, отметим очевидный факт: экономическая ситуация в России понемногу стабилизируется, компании вновь начинают делать вложения в развитие бизнеса.
Пассажирский вагонный парк холдинга «РЖД» в 2017 году пополнят 232 новых плацкартных вагона производства ОАО «ТВЗ». В настоящий момент осуществлена поставка 140 новых плацкартных вагонов, в июне-июле поступят еще 92 вагона.
Новые вагоны оснащены современным оборудованием, установками кондиционирования воздуха, экологически чистыми туалетными комплексами и системами видеонаблюдения. В каждом купе установлены электрические розетки 220 В и разъемы USB.
При теплоизоляции пола и кузова вагонов использованы вибропоглощающие материалы. На окнах установлены двухкамерные стеклопакеты с ударопрочными стеклами с защитной тонировочной пленкой.
Безопасность пассажиров обеспечивает пожарная сигнализация и система пожаротушения.
Презентуя сегодня на железнодорожном вокзале Саратов-1 новые пассажирские вагоны, генеральный директор АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») Пётр Иванов отметил, что решение Правительства РФ о снижении ставки НДС с 10% до 0% позволило компании обновлять подвижной состав.
– Мы заключили контракт с Тверским вагоностроительным заводом на закупку 338 пассажирских вагонов разных типов в 2017 году. Это беспрецедентное обновление за последние годы. Наши пассажиры это почувствуют, так как в техническом задании были учтены все их пожелания, – подчеркнул Петр Иванов.
Новые пассажирские вагоны в период летних пассажирских перевозок будут курсировать в составах фирменных пассажирских поездов, а также поездов южных направлений. Такие вагоны используются, в том числе, и для перевозки организованных групп детей.