Журнал «ЛОГИСТИКА» принял участие в XX Московском международном логистическом форуме - ММЛФ-2017. Директор издательства и «Агентства Маркет Гайд» Юлия Кислова выступила на 14-й Международной конференции «Логистика и управление цепями поставок», прошедшей в рамках XX Московского международного логистического форума 16 февраля 2017 г. в Москве.
С приветствием к читателям первого номера обратился оргкомитет XX Московского международного логистического форума (ММЛФ‒2017).
ММЛФ, который в этом году проходит в 20-й раз, стал символом логистики в России и знаковым не только для профессионального логистического сообщества страны, но и для крупнейших специалистов отрасли из стран ЕС и США.
В составе комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по транспорту и экспедированию создан подкомитет по логистике, в состав которого вошел главный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Олег Николаевич Курбатов. Руководство деятельностью подкомитета будет осуществлять проф. Олег Николаевич Дунаев.
Компания «Стандарт Групп», работающая на рынке сертификации свыше 10 лет, расширяет границы своей деятельности. С февраля 2017 года во всех представительствах многопрофильного центра оказываются услуги по оформлению разрешительной документации, необходимой для таможенного выпуска товара.
Данный вид документации требуется при ввозе или вывозе определенных категорий товаров и технологий. Так, для импорта в Россию наркотических, психотропных веществ и прекурсоров требуется получить разрешение Главного управления по контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел (ГУНК МВД). Для ввоза или вывоза радиоэлектронной продукции в пределах Таможенного Союза или в другие страны понадобится разовая лицензия Минпромторга.