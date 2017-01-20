Новые услуги группы компаний Стандарт Групп – предоставление разрешительной документации

21 февраля 2017 г.

Компания «Стандарт Групп», работающая на рынке сертификации свыше 10 лет, расширяет границы своей деятельности. С февраля 2017 года во всех представительствах многопрофильного центра оказываются услуги по оформлению разрешительной документации, необходимой для таможенного выпуска товара.

Данный вид документации требуется при ввозе или вывозе определенных категорий товаров и технологий. Так, для импорта в Россию наркотических, психотропных веществ и прекурсоров требуется получить разрешение Главного управления по контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел (ГУНК МВД). Для ввоза или вывоза радиоэлектронной продукции в пределах Таможенного Союза или в другие страны понадобится разовая лицензия Минпромторга.